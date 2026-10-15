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Madre de ARMY peruana denuncia presunto maltrato durante prueba de sonido de BTS en Chile

La arequipeña Jeaneth Pacheco viajó a Chile junto a su hija para asistir al concierto de BTS. Sin embargo, denunció presuntos maltratos por parte de otros asistentes y de una agente de seguridad que le advirtió que no podía transmitir en vivo la prueba de sonido.

BTS ofreció conciertos en Chile. Foto: Composición LR/Instagram/TikTok.
BTS ofreció conciertos en Chile. Foto: Composición LR/Instagram/TikTok.
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Lo que debía ser una experiencia inolvidable junto a su hija terminó en una denuncia por presunto maltrato y xenofobia. Jeaneth Pacheco, una madre peruana que viajó desde Arequipa para asistir al concierto de BTS en Chile con su hija menor de edad, contó que vivió un incómodo episodio durante la prueba de sonido de la agrupación surcoreana.

A través de una transmisión en TikTok, la madre ARMY aseguró que un grupo de asistentes la empujó mientras intentaba mantenerse en la primera fila del Estadio Nacional de Santiago, donde se realizaría el espectáculo.

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Madre ARMY denuncia presunto maltrato tras acompañar a su hija al concierto de BTS en Chile

El incidente se dio el 14 de octubre, antes de la presentación de BTS. De acuerdo con el testimonio de Jeaneth Pacheco, ella pidió a las personas que se encontraban a su alrededor que evitaran los roces físicos, pero recibió una respuesta que calificó de hostil.

La madre peruana afirmó que algunas seguidoras chilenas le respondieron que los empujones y el contacto físico eran situaciones habituales en este tipo de espectáculos. Además, señaló que los presuntos maltratos comenzaron cuando todavía no había ingresado todo el público al recinto.

"Acá estamos, a las 3:09 de la tarde en Chile. Yo soy de Arequipa y viajé solo por mi hijita, para que cumpla este sueño y yo también, claro. Todo empezó antes del soundcheck", relató durante una transmisión en vivo.

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Agentes le advierten a madre ARMY por transmitir prueba de sonido de BTS

Jeaneth Pacheco contó que, tras el incidente con otras asistentes, una trabajadora de seguridad se acercó para pedirle que interrumpiera la transmisión en directo que realizaba durante la prueba de sonido de BTS. Según su relato, las personas involucradas en el altercado solicitaron la intervención de la encargada.

En las imágenes difundidas se escucha a la agente advertirle que podía ser retirada del recinto si continuaba grabando. "No se puede transmitir en vivo en esta zona. Si alguien la pilla, la voy a sacar, porque es ilegal y está prohibido", se le oye decir.

La trabajadora también precisó que la prohibición correspondía al ensayo previo al espectáculo y que las grabaciones estarían permitidas cuando los artistas aparecieran al finalizar el concierto. Pacheco respondió que desconocía esa norma y optó por detener el live.

La arequipeña cuestionó que la advertencia se produjera después de pedir que no la empujaran. “Solo se han molestado porque pedí que no me empujen, y de ahí empezaron con sus cositas”, expresó.

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