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Medicamentos Omeprazol y metilprednisolona retirados del mercado: los lotes exactos que Indecopi y Digemid mandaron a destruir

Las alertas destacan la presencia de partículas extrañas en los lotes OPI052502 y MPDH5D9. Se recomienda evitar su uso y contactar a Digemid para más información.

La Digemid recomienda a los consumidores revisar los códigos de los productos antes de su uso y les insta a informar cualquier inquietud a través de su línea telefónica oficial.
La Digemid recomienda a los consumidores revisar los códigos de los productos antes de su uso y les insta a informar cualquier inquietud a través de su línea telefónica oficial.Foto: Andina/Composición LR
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El Indecopi informó el 23 de octubre de 2026 que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ordenó retirar y destruir dos lotes de medicamentos inyectables tras detectar incumplimientos en sus controles de calidad. La medida alcanza a productos que contienen omeprazol y metilprednisolona, y las autoridades recomendaron evitar su aplicación a pacientes.

Las alertas corresponden a los medicamentos OMEPRA-N 40 mg y DEVIALIN 500 mg. En ambos casos, las observaciones fueron consideradas críticas y motivaron disposiciones para retirar todas las unidades de los lotes señalados. Los consumidores pueden solicitar más información a la Digemid mediante su línea telefónica oficial.

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Omeprazol OMEPRA-N y DEVIALIN 500 mg: estos son los lotes que deben retirarse

El primer medicamento observado es OMEPRA-N 40 mg, cuyo principio activo es el omeprazol, utilizado para disminuir la producción de ácido en el estómago. La Digemid identificó irregularidades en el lote OPI052502, correspondiente al producto con registro sanitario EE-12167. El análisis determinó que no cumplía con los requisitos establecidos para la evaluación de partículas extrañas.

La segunda alerta involucra a DEVIALIN 500 mg, un medicamento inyectable que contiene metilprednisolona succinato sódico y se emplea para tratar determinadas afecciones inflamatorias y reacciones alérgicas graves bajo indicación médica. En este producto, el lote observado es MPDH5D9, que presentó partículas visibles durante el control de calidad. La autoridad sanitaria dispuso también el retiro y la destrucción de todas las unidades correspondientes a ese código.

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Digemid advierte sobre partículas extrañas y visibles en dos medicamentos inyectables

Las fallas detectadas en ambos productos representan un riesgo para la salud de los consumidores, según las alertas difundidas. Por esa razón, la Digemid estableció como medida de seguridad sanitaria la eliminación de las unidades de los lotes cuestionados y recomendó a la ciudadanía no utilizarlas en pacientes.

Las alertas identifican como responsables de informar sobre los productos a Nordic Pharmaceutical Company S.A.C., en el caso de OMEPRA-N, y a Pharmaceutical Distoloza S.A., para DEVIALIN. La medida se limita a los lotes específicos señalados en los avisos, por lo que es importante revisar los códigos de identificación del producto.

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