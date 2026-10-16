Digemid ordena retiro y destrucción de lotes de anestésico y catéter por incumplir controles de calidad

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro y la destrucción de un lote de anestésico y otro de catéter por incumplir los controles de calidad respectivos, según informó Indecopi a través de su Sistema de Alertas de Consumo.

La medida fue comunicada este 16 de octubre por el organismo, que recomienda a la población no utilizar ni comprar unidades de los lotes comprendidos. A continuación, el detalle de los insumos observados por el Digemid que deberán salir de circulación comercial.

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Productos farmacéuticos observados

En la lista se encuentra el lote ML25157 del anestésico inyectable BUPIDEX-HG 0.5 %, que no cumple con los controles de calidad que verifican la presencia de partículas visibles en medicamentos inyectables. Este producto se utiliza para evitar el dolor durante determinados procedimientos médicos. Ante este hallazgo, calificado como crítico, Digemid recomendó a la ciudadanía abstenerse de utilizarlo.

El otro producto observado corresponde al lote 3167427 del BD Catéter INSYTE, dispositivo médico que facilita la administración líquidos intravenosos. En este caso, se detectó que la punta del catéter presenta un borde irregular que no cumple con los requisitos de calidad establecidos, lo que representa un riesgo para la salud. Por ello, se recomienda no utilizar ni comprar unidades de este lote.

Sistema de alertas de Indecopi

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o la salud de los consumidores o de sus bienes.

La información difundida es proporcionada por los proveedores y las autoridades sectoriales competentes. Los consumidores también pueden consultar recomendaciones para un consumo seguro de productos en el siguiente enlace: Consejos de Seguridad.