¿Tomas amoxicilina con ácido clavulánico?: Digemid advierte riesgo de grave síndrome inflamatorio por este medicamento por fallas multiorgánicas

La advertencia surge tras información de organismos reguladores de Nueva Zelanda, Reino Unido y Australia sobre la relación entre estos medicamentos y trastornos inmunitarios graves.

La advertencia surge tras información de organismos reguladores de Nueva Zelanda, Reino Unido y Australia sobre la relación entre estos medicamentos y trastornos inmunitarios graves. Foto: Andina/Digemid/Composición LR

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) emitió una alerta sobre los medicamentos que combinan amoxicilina y ácido clavulánico, antibiótico utilizado para tratar diversas infecciones bacterianas. La advertencia señala un posible riesgo de linfohistiocitosis hemofagocítica (LHF) y síndrome de activación macrofágica (SAM), dos trastornos relacionados con una respuesta inmunitaria descontrolada.

La entidad dispuso actualizar las secciones de advertencias, precauciones y reacciones adversas de las fichas técnicas e insertos de estos medicamentos. Según la información de seguridad revisada por Digemid, ambos síndromes pueden evolucionar rápidamente hacia una falla multiorgánica. El Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia no registra notificaciones específicas de LHF o SAM, aunque identificó un reporte con manifestaciones compatibles.

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Digemid identifica posible riesgo de linfohistiocitosis hemofagocítica tras usar amoxicilina con ácido clavulánico

La alerta fue emitida luego de revisar información de seguridad comunicada por organismos reguladores de Nueva Zelanda, Reino Unido y Australia. Estas autoridades señalaron un posible vínculo entre el uso de amoxicilina con ácido clavulánico y la aparición de LHF y SAM, cuya frecuencia no puede establecerse con los datos disponibles.

La linfohistiocitosis hemofagocítica y el síndrome de activación macrofágica se caracterizan por una activación anormal del sistema inmunitario que puede afectar células y órganos del propio paciente. Entre las manifestaciones que deben vigilar los profesionales se encuentran fiebre, erupciones cutáneas, síntomas neurológicos, aumento del tamaño del hígado y el bazo, ganglios inflamados y disminución de células sanguíneas. También pueden aparecer niveles elevados de ferritina, triglicéridos altos y alteraciones en la coagulación o la función hepática.

Estos son los síntomas de alerta que requieren atención médica durante el tratamiento

Digemid recomienda a los pacientes que utilizan amoxicilina y ácido clavulánico buscar atención médica inmediata y suspender el medicamento si presentan determinados signos de alarma. Entre ellos están fiebre, sarpullido, confusión mental, mareos intensos, temblores, dolor en la parte superior del abdomen y coloración amarillenta de la piel o los ojos.

También se debe prestar atención a la aparición de ganglios inflamados en cuello, axilas o ingle, cansancio extremo, sangrados inusuales o moretones sin una causa aparente. Ante una sospecha clínica de LHF o SAM, los profesionales de la salud deben suspender el tratamiento, salvo que pueda establecerse otra causa para el cuadro.

La autoridad sanitaria recordó además que no se debe recurrir a la automedicación ni compartir antibióticos. El uso de estos medicamentos sin receta puede aumentar el riesgo de complicaciones y favorecer la resistencia bacteriana. Las sospechas de reacciones adversas pueden notificarse al Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia mediante los canales establecidos por Digemid.