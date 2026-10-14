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Indecopi advierte que comercios no pueden rechazar billetes de S/200 sin una justificación válida

El uso de billeteras digitales no exime a los establecimientos de aceptar billetes y monedas emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú, según la Ley Orgánica del BCRP.

Las políticas que limitan el uso de efectivo deben justificarse, ya que el rechazo sin motivo válido puede vulnerar los derechos de los consumidores, advierte Indecopi.
Las políticas que limitan el uso de efectivo deben justificarse, ya que el rechazo sin motivo válido puede vulnerar los derechos de los consumidores, advierte Indecopi.Foto: composición LR
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El uso de tarjetas y billeteras digitales no elimina la obligación de los comercios de aceptar dinero en efectivo cuando este cumple las condiciones legales. El Indecopi recordó que los billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) son de aceptación obligatoria para el pago de obligaciones privadas.

La advertencia se produce en el contexto de las restricciones aplicadas por algunos establecimientos a determinadas denominaciones de dinero. Para la autoridad de protección al consumidor, las políticas generales que impiden utilizar efectivo deben tener una justificación válida, pues el rechazo injustificado puede vulnerar los derechos de los usuarios y constituir una infracción a la normativa vigente.

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Pagos digitales y dinero en efectivo: qué obligaciones deben cumplir los establecimientos

Los negocios pueden incentivar los pagos electrónicos por motivos relacionados con la seguridad, la comodidad o la eficiencia de sus operaciones. Sin embargo, estas preferencias comerciales no los liberan de cumplir las disposiciones legales sobre el dinero de curso legal.

El artículo 43 de la Ley Orgánica del BCRP establece la aceptación obligatoria de los billetes y monedas puestos en circulación por la entidad. Esta disposición comprende los pagos de obligaciones privadas, por lo que los establecimientos no deberían imponer restricciones generales al efectivo sin contar con una razón que las sustente.

En ese sentido, promover alternativas digitales no equivale a tener libertad para descartar cualquier billete o moneda. Las condiciones de aceptación deben respetar las normas aplicables y considerar las circunstancias concretas de cada operación.

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Indecopi explica por qué los comercios no pueden rechazar todos los billetes de S/200

Uno de los casos evaluados por el Indecopi correspondió a un establecimiento comercial de Chimbote que impedía pagar con billetes de S/200. Al revisar esta política, la autoridad determinó que la posibilidad de encontrar ejemplares falsificados no constituía, por sí sola, una razón suficiente para rechazar todos los billetes de esa denominación.

El criterio señalado distingue entre una prohibición general y la evaluación de un ejemplar específico. La preocupación por posibles falsificaciones no justifica descartar indiscriminadamente una denominación de dinero que se encuentra en circulación.

No obstante, la autoridad precisa que cada situación debe examinarse de forma individual. Cuando un billete o una moneda presenta indicios de falsificación, muestra un deterioro considerable o corresponde a una pieza retirada de circulación, es necesario revisar sus características para establecer si existe un motivo válido para no aceptarlo.

Por ello, no todos los rechazos tienen necesariamente la misma consideración. La evaluación depende de las condiciones del dinero presentado y de las circunstancias particulares de la operación. Lo que debe evitarse es establecer reglas que excluyan de manera automática el uso de efectivo legal sin una justificación suficiente.

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