Se identificó que el Pantoprazol 40 mg podría no disolverse adecuadamente, poniendo en riesgo la salud de quienes lo consumen para tratar afecciones digestivas como úlceras o reflujo. | Foto: composición LR

Se identificó que el Pantoprazol 40 mg podría no disolverse adecuadamente, poniendo en riesgo la salud de quienes lo consumen para tratar afecciones digestivas como úlceras o reflujo. | Foto: composición LR

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La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro inmediato y la destrucción de todos los lotes del medicamento Pantoprazol 40 mg en tabletas de liberación retardada, comercializado por QM Pharma Quality Medicine S.A.C., luego de identificar deficiencias en los controles de calidad del producto. La medida busca prevenir posibles riesgos para la salud de quienes utilizan este fármaco.

De acuerdo con la información difundida por el Indecopi, las evaluaciones realizadas determinaron que el medicamento podría no disolverse de manera adecuada dentro del organismo. Esta situación podría impedir que el tratamiento alcance el efecto esperado o que actúe de forma incorrecta. El Pantoprazol 40 mg se emplea para disminuir la producción de ácido en el estómago y es recetado en casos de reflujo gastroesofágico, úlceras y otras afecciones digestivas.

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¿Por qué la Digemid ordenó el retiro de todos los lotes de Pantoprazol 40 mg de QM Pharma?

La decisión fue adoptada luego de que la autoridad sanitaria detectara problemas relacionados con la calidad del medicamento durante su evaluación. Según la Digemid, estas deficiencias comprometerían la correcta liberación del principio activo, lo que podría afectar la eficacia del tratamiento prescrito para los pacientes.

Ante este escenario, la entidad determinó el retiro y la eliminación de todas las unidades pertenecientes a este producto como medida preventiva. El objetivo es evitar que continúe su distribución y consumo mientras se protege la salud de la población frente a posibles efectos derivados de la falta de calidad detectada.

¿Qué deben hacer los consumidores que tienen el Pantoprazol 40 mg retirado del mercado?

Las personas que cuenten con este medicamento en su poder deben dejar de utilizarlo y comunicarse con QM Pharma Quality Medicine S.A.C. para recibir las indicaciones correspondientes sobre el procedimiento a seguir. La empresa habilitó el número telefónico 990 085 619 y el correo electrónico regulatorio@qmpharma.com para atender las consultas de los consumidores.

Asimismo, el Indecopi recordó que el Sistema de Alertas de Consumo permite informar sobre productos que puedan representar riesgos para la seguridad o la salud. A través de esta plataforma, los consumidores también pueden reportar incidentes relacionados con bienes que presenten peligros no previstos, utilizando los canales habilitados por la entidad para este tipo de casos.