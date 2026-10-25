Daniel Barragán niega acercamiento de Obras al Gobierno pese a voto a favor de facultades

El senador del Partido Cívico Obras, Daniel Barragán, negó que su bancada se esté acercando al Gobierno, pese a que el grupo parlamentario votó a favor del proyecto de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. El legislador aseguró que su voto responde a la intención de apoyar al país.

"Las personas piensan eso, pero no es así. Nosotros creemos que lo que hemos votado ha sido lo mejor para el país. Si viene del lado izquierdo alguna propuesta que favorezca al país, votaremos por ello. Los principios rectores de este partido señalan que primero es la patria y después las personas", indicó en una entrevista con RPP.

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Además, el parlamentario, integrante del partido liderado por Ricardo Belmont, se pronunció sobre la decisión de su compañera de bancada Juana Ticona, quien se abstuvo de votar a favor del proyecto. Barragán aseguró que no se ha debatido la posibilidad de sancionarla.

"Me extrañó eso. Nosotros, al llegar al pleno, tenemos reuniones previas; no vamos a conversar ahí. Firmamos un acta de lo que vamos a hacer en el Pleno. Me llamó la atención que la señora Ticona, tras firmar un acta, vote en abstención. Yo vi que hay personas que se acercaron a ella en esos espacios y le hicieron cambiar de opinión. Me parece que se acercaron Ruth Luque y Patricia Iturregui", señaló.

Sobre la polémica alrededor de su hermana

Además, Barragán se refirió a la polémica en torno a María del Carmen Barragán, su hermana, quien fue contratada como asesora de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud. El senador también negó que la contratación del estudio jurídico de su hermana para participar en arbitrajes relacionados con EsSalud constituya un conflicto de intereses.

"Yo creo que el nombramiento fue muy bueno. Las fechas no fueron las correctas, veo que han querido justificar el nombramiento como si yo lo hubiese referido. Y yo, con muchos años en la administración pública, jamás he referido a ningún familiar. El centro de conciliación nunca trabajó con EsSalud. La conciliación era con los proveedores de EsSalud. Quienes contratan a mi hermana son proveedores, trabajadores o terceros de EsSalud", indicó.

María del Carmen Barragán dejó de desempeñarse como asesora de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud luego de que se hiciera pública su contratación.