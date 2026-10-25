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Política

Alfonso López Chau reconoce división en la oposición tras aprobarse facultades al Ejecutivo

El líder de Ahora Nación cuestionó los cambios que el Senado incorporó a la propuesta de Diputados y defendió que las diferencias con el Gobierno se resuelvan mediante el diálogo y el debate de cada iniciativa.

López Chau reconoce quiebre de la oposición por las facultades al Ejecutivo. Foto: difusión
López Chau reconoce quiebre de la oposición por las facultades al Ejecutivo. Foto: difusión
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El senador Alfonso López Chau reconoció que el bloque de oposición se ha dividido tras la aprobación de las facultades legislativas al Ejecutivo. Durante una entrevista en RPP, el líder de Ahora Nación admitió que las diferencias con Juntos por el Perú se hicieron más evidentes durante la discusión de las medidas solicitadas por el Gobierno. “Sí, creo que sí, creo que se ha roto”, respondió al ser consultado sobre la continuidad de la alianza entre ambas agrupaciones y otros sectores políticos.

López Chau explicó que su bancada propuso aprobar las 20 materias que había autorizado la Cámara de Diputados y permitir que el Gobierno presentara proyectos de ley adicionales para su evaluación individual. “Ni te voy a dar todas y tampoco te voy a dar cero”, resumió sobre la posición de Ahora Nación. A su juicio, esta alternativa permitía atender las necesidades del Ejecutivo sin aceptar todos sus pedidos mediante una sola autorización.

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El senador también cuestionó que el Senado incorporara siete puntos adicionales a la propuesta original. Sostuvo que las nuevas medidas debieron discutirse mediante proyectos de ley específicos, con el fin de que la ciudadanía conociera su contenido y las razones de cada voto. Por ello, rechazó la ampliación aprobada y defendió que las diferencias entre ambas cámaras se resuelvan antes de llevar los acuerdos al pleno.

Sobre las críticas contra quienes se opusieron a las facultades, López Chau advirtió que descalificar a los sectores discrepantes perjudica el debate democrático. “La oposición democrática le hace bien a cualquier Estado”, afirmó. También precisó que su bancada no pretende bloquear todas las iniciativas del Gobierno, sino evaluar cuáles considera razonables y respaldarlas cuando corresponda.

Pese a sus cuestionamientos, el líder de Ahora Nación descartó respaldar una censura contra el presidente del Senado, Miguel Torres, por los errores en la promulgación de la norma que delegó facultades al Ejecutivo. Consideró que esa medida podría abrir un nuevo conflicto y planteó que la salida debe ser el diálogo. Además, sostuvo que resulta necesario modificar el reglamento parlamentario para evitar que vuelvan a presentarse problemas similares.

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