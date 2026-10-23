Denuncian penalmente a Fujimori y al presidente del Senado por promulgar la ley de facultades sin la firma de Óscar Reto

Denuncian penalmente a Fujimori y al presidente del Senado por promulgar la ley de facultades sin la firma de Óscar Reto

El abogado Javier Adrianzen Carreño presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Keiko Fujimori, el premier Luis Galarreta y los senadores Miguel Torres y Alejandro Muñante por el presunto delito de abuso de autoridad.

Sostiene que la Ley 32743, que delega facultades legislativas al Ejecutivo en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, se publicó sin las firmas del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y de su primera vicepresidenta, Analí Márquez.

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Denuncia penal contra funcionarios.

La denuncia incluye como ‘cómplice primario’ a Ricardo Montero, gerente de Publicaciones Oficiales de El Peruano, por publicar la norma este 22 de octubre en una edición extraordinaria. El abogado solicita que “previa llamada por celular” al director de la Policía Nacional, se ordene la detención en flagrancia de los cinco denunciados.

Adrianzen pide que la Fiscalía abra investigación, los acuse y logre una condena efectiva con reparación civil e inhabilitación para cargos públicos. Propone tomar la declaración de los cinco denunciados y de los dos agraviados, Reto y Márquez, y solicitar al Congreso copia certificada de los antecedentes de la ley.

Cinco leyes de 1992 llevan la firma de ambas cámaras

El último Congreso bicameral del país funcionó hasta que Alberto Fujimori lo disolvió el 5 de abril de 1992. Cinco de sus leyes llevan las firmas del presidente del Senado, Felipe Osterling; del presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar; y de un senador y un diputado como primeros secretarios.

Esas normas dicen que "el Congreso de la República del Perú" dio la ley. La ley de facultades que acaba de ser promulgada señala que la dio "el Senado de la República".

Ley promulgada por el último congreso bicameral.

Ley promulgada por el último congreso bicameral.

Ley promulgada por el último congreso bicameral.

Ley promulgada por el último congreso bicameral.