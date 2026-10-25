Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

RESULTADOS DE ELECCIONES EN BRASIL EN VIVO: conteo oficial del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL #LR

Sociedad

9 millones sin agua potable y 15 millones sin alcantarillado: declaran emergencia en Vivienda

El Ministerio de Vivienda identificó 252 proyectos de agua y alcantarillado paralizados. El Ejecutivo afirma que busca destrabar las obras y reducir ''brechas de acceso a servicios básicos''.

El Gobierno peruano declaró en emergencia los sectores de Vivienda, Urbanismo y Saneamiento, debido a condiciones críticas que afectan el acceso a vivienda y servicios básicos.
El Gobierno peruano declaró en emergencia los sectores de Vivienda, Urbanismo y Saneamiento, debido a condiciones críticas que afectan el acceso a vivienda y servicios básicos. | Difusión
Por
google iconLa República en Google

El Gobierno declaró en emergencia los sectores de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano, y Saneamiento, debido a las condiciones críticas que afectan el acceso de millones de peruanos a una vivienda adecuada y a servicios básicos como agua potable y alcantarillado.

La medida fue oficializada mediante un decreto supremo y anunciada este domingo por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, desde Arequipa. Según explicó, la declaratoria busca reorganizar el sector, priorizar intervenciones y acelerar proyectos que permanecen paralizados.

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Los proyectos de agua y desagüe demoran en promedio nueve años, algunos incluso más. Por eso hemos declarado en emergencia el sector, para reorganizarlo profundamente y emitir una normativa acorde con la emergencia para poder superar esta situación a nivel nacional”, señaló el ministro.

Puedes ver

Después de 100 años, Tren Macho será modernizado con inversión de más de US$500 millones: anuncian viajes gratis desde octubre

lr.pe

Millones de peruanos sin agua ni alcantarillado

Arnillas indicó que alrededor de 9 millones de peruanos no tienen acceso a agua potable, mientras que 15 millones no cuentan con alcantarillado. A estas brechas se suma un déficit habitacional de 1,9 millones de viviendas en el país.

El titular del sector también informó que, al inicio de la actual gestión, se identificaron 252 proyectos de agua potable y alcantarillado paralizados. De ese total, 71 ya fueron destrabados, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda.

La declaratoria de emergencia también contempla acciones relacionadas con el desarrollo urbano, la titulación de predios y el acceso a una vivienda adecuada. Entre los problemas identificados se encuentra la falta de seguridad jurídica sobre terrenos ocupados por instituciones públicas, incluidas miles de instituciones educativas.

Puedes ver

Resultados de admisión San Marcos 2027-I: LINK OFICIAL para consultar la lista de ingresantes, puntajes y resultados por carrera

lr.pe

¿Cuánto tiempo durará la emergencia?

Como parte de la medida, el Ministerio de Vivienda deberá elaborar y aprobar, en un plazo máximo de 60 días hábiles, una Estrategia Sectorial con las acciones prioritarias para enfrentar las condiciones críticas identificadas.

El documento estará a cargo de los viceministerios de Vivienda y Urbanismo, y de Construcción y Saneamiento. La estrategia tendrá una vigencia de seis meses desde su aprobación.

El Ejecutivo sostiene que esta herramienta permitirá priorizar proyectos, articular acciones y establecer medidas para acelerar el cierre de las brechas de servicios básicos y vivienda.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto de la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro

Resultados de las elecciones en Brasil 2026, EN VIVO: entérate quién ganó la segunda vuelta presidencial

Resultados de admisión San Marcos 2027-I: LINK OFICIAL para consultar la lista de ingresantes, puntajes y resultados por carrera

Sociedad

Resultados de admisión San Marcos 2027-I: LINK OFICIAL para consultar la lista de ingresantes, puntajes y resultados por carrera

Temblor en Perú hoy EN VIVO, domingo 25 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Indecopi multa con más de S/1,8 millones a cinco empresas por importar llaveros, pulseras y otros productos Labubu sin autorización

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Alfonso López Chau reconoce división en la oposición tras aprobarse facultades al Ejecutivo

Daniel Barragán niega acercamiento de Obras al Gobierno pese a voto a favor de facultades

Comitiva que acompañará a Keiko Fujimori en El Salvador costará más de US$19.000 en pasajes y viáticos