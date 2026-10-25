Ya juegan Alianza Lima y CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

CD Moquegua recibe a Alianza Lima en el estadio 25 de Noviembre. Foto: Liga 1

CD Moquegua recibe a Alianza Lima en el estadio 25 de Noviembre. Foto: Liga 1

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO juegan HOY domingo 25 de octubre, desde la 1.15 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio 25 de Noviembre, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO 13:31 ¡Intentó Alianza! Minuto 9: Buena jugada colectiva de Alianza Lima, que termina con remate de zurda de Luis Advíncula desde fuera del área. 13:28 Primer tiempo muy parejo Minuto 5: Ambos equipos mantienen la posesión del balón en los primeros minutos. 13:22 ¡Inició el partido! Ya juegan Alianza Lima y CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. 13:15 ¡Salen los equipos! Alianza Lima y CD Moquegua salen al terreno de juego. 13:12 Culmina el calentamiento Los equipos de Alianza Lima y CD Moquegua terminaron de realizar el calentamiento respectivo. 12:35 Pronóstico de Alianza Lima vs CD Moquegua Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre CD Moquegua. Betsson: gana Alianza Lima (1,50), empate (3,95), gana CD Moquegua (6,10)

Betano: gana Alianza Lima (1,60), empate (4,10), gana CD Moquegua (6,40)

Bet365: gana Alianza Lima (1,50), empate (3,90), gana CD Moquegua (6,50)

1XBet: gana Alianza Lima (1,55), empate (3,74), gana CD Moquegua (5,94)

Caliente: gana Alianza Lima (1,51), empate (3,85), gana CD Moquegua (6,75)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,58), empate (4,00), gana CD Moquegua (6,00). 12:23 Alineación confirmada de CD Moquegua Grados; Perleche, Lojas, Enciso, Amasifuén; Mejía, Chipao; Lastre, Zapata, Chávez y Collazos 12:10 Alineación confirmada de Alianza Lima Duarte; Advincula, Garcés, García, Huamán; Chavez, Gaibor; Vélez, Quevedo; Castillo y Girotti. 11:50 Últimos partidos de CD Moquegua FC Cajamarca 0-1 CD Moquegua | 18.10.26

CD Moquegua 0-2 Cienciano | 8.10.26

Juan Pablo II 4-0 CD Moquegua | 20.09.26

CD Moquegua 1-2 Sporting Cristal | 13.09.26

Cusco FC 2-0 Moquegua | 5.09.26 11:49 Últimos partidos de Alianza Lima Alianza Lima 3-1 Atlético Grau | 18.10.26

Cusco 1-2 Alianza Lima | 11.10.26

Alianza Lima 2-0 ADT | 18.09.26

Alianza Lima 1-2 Universitario | 12.09.26

Juan Pablo II 1-1 Alianza Lima | 6.09.26 10:53 Posible alineación de CD Moquegua Grados; Amasifuén, Enciso, Lojas, Perleche; Mejía, Chipao; Lastre, Zapata, Chávez y Collazos. 10:52 Posible alineación de Alianza Lima Duarte; Advíncula, Garcés, Chávez, Huamán; Castillo; Gaibor, Vélez, Quevedo; Castillo y Girotti. 10:12 Estadio donde se juega Alianza Lima vs CD Moquegua Alianza Lima y CD Moquegua se enfrentarán en el estadio 25 de Noviembre. Este recinto tiene capacidad para albergar a 21.000 espectadores. 10:11 Canal para ver Alianza Lima vs CD Moquegua El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max. 09:16 Horarios internacionales Si no te encuentras en Perú, puedes consultar la siguiente guía de horarios. Costa Rica, México: 12.15 p. m.

Colombia, Ecuador: 1.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.15 p. m.

Bolivia, Venezuela: 2.15 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.15 p. m.

España: 8.15 p. m. 09:15 ¿A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua? El duelo entre Alianza Lima y CD Moquegua se disputará este domingo 25 de octubre, desde las 1.15 p. m. (hora peruana). 09:01 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la cobertura del partido Alianza Lima vs CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Tras la victoria por 3-1 ante Atlético Grau, el equipo dirigido por Pablo Guede visitará a CD Moquegua, con la misión de obtener un triunfo que lo mantenga en la pelea por el primer lugar del Clausura. En cuanto al cuadro moqueguano, sabe que un buen resultado lo ayudaría para salir de la zona del descenso en la tabla acumulada.

Horarios por país del partido Alianza Lima vs CD Moquegua

El duelo entre Alianza Lima y CD Moquegua se disputará este domingo 25 de octubre, desde las 1.15 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 12.15 p. m.

Colombia, Ecuador: 1.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.15 p. m.

Bolivia, Venezuela: 2.15 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.15 p. m.

España: 8.15 p. m.

Canal para ver Alianza Lima vs CD Moquegua

El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Alianza Lima vs CD Moquegua

Alianza Lima y CD Moquegua se enfrentarán en el estadio 25 de Noviembre. Este recinto tiene capacidad para albergar a 21.000 espectadores.

Alineaciones Alianza Lima vs CD Moquegua: posibles formaciones

Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Chávez, Huamán; Castillo; Gaibor, Vélez, Quevedo; Castillo y Girotti.

Duarte; Advíncula, Garcés, Chávez, Huamán; Castillo; Gaibor, Vélez, Quevedo; Castillo y Girotti. CD Moquegua: Grados; Amasifuén, Enciso, Lojas, Perleche; Mejía, Chipao; Lastre, Zapata, Chávez y Collazos.

Pronóstico de Alianza Lima vs CD Moquegua

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre CD Moquegua.

Betsson: gana Alianza Lima (1,50), empate (3,95), gana CD Moquegua (6,10)

Betano: gana Alianza Lima (1,60), empate (4,10), gana CD Moquegua (6,40)

Bet365: gana Alianza Lima (1,50), empate (3,90), gana CD Moquegua (6,50)

1XBet: gana Alianza Lima (1,55), empate (3,74), gana CD Moquegua (5,94)

Caliente: gana Alianza Lima (1,51), empate (3,85), gana CD Moquegua (6,75)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,58), empate (4,00), gana CD Moquegua (6,00).

Últimos partidos de Alianza Lima

Alianza Lima 3-1 Atlético Grau | 18.10.26

| 18.10.26 Cusco 1- 2 Alianza Lima | 11.10.26

| 11.10.26 Alianza Lima 2 -0 ADT | 18.09.26

-0 ADT | 18.09.26 Alianza Lima 1- 2 Universitario | 12.09.26

| 12.09.26 Juan Pablo II 1-1 Alianza Lima | 6.09.26

Últimos partidos de CD Moquegua