Partidos de hoy, domingo 25 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos del domingo 25 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Liga 1 y de los campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Barcelona vs Real Madrid, Liverpool contra Brighton e Inter ante Fiorentina. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.

Este domingo continúa la jornada en el Torneo Clausura. La fecha 13 sigue con los encuentros Comerciantes Unidos vs Cienciano, CD Moquegua vs Alianza Lima, Sport Boys vs FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso vs Los Chankas. De igual forma, habrá acción en Europa en ligas como Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Comerciantes Unidos vs Cienciano

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

CD Moquegua vs Alianza Lima

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

Sport Boys vs FC Cajamarca

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Deportivo Garcilaso vs Los Chankas

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

San Martín vs Carlos Mannucci

Hora: 10.45 a. m.

Canal: Bicolor+

Sport Huancayo 2 vs Comerciantes

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Tacna Heroica vs Alianza Huánuco

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Hoffenheim vs Bayer Leverkusen

Hora: 9.30 a. m.

Canal: ESPN

Friburgo vs Bayern Múnich

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

Athletic Club vs Getafe

Hora: 8.00 a. m.

Canal: DSports

Celta de Vigo vs Real Betis

Hora: 10.15 a. m.

Canal: DSports

Real Sociedad vs Levante

Hora: 12.30 p. m.

Canal: DSports

Barcelona vs Real Madrid

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de Ligue 1 de Francia HOY

Mónaco vs Lille

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Angers vs Lorient

Hora: 11.15 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Auxerre vs Le Mans

Hora: 11.15 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Marsella vs Le Havre

Hora: 11.15 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Stade Rennais vs Estrasburgo

Hora: 11.15 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Toulouse vs Troyes

Hora: 11.15 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Crystal Palace vs Newcastle

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Hull City vs Brentford

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Liverpool vs Brighton

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Manchester United vs Bournemouth

Hora: 9.00 a. m.

Canal: ESPN

Sunderland vs Leeds United

Hora: 11.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY