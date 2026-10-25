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Deportes

Partidos de hoy, domingo 25 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los distintos campeonatos europeos.

Real Madrid, Alianza Lima y Liverpool juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: LaLiga/Liga 1/Premier League/composición LR
Real Madrid, Alianza Lima y Liverpool juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: LaLiga/Liga 1/Premier League/composición LR
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Los partidos del domingo 25 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Liga 1 y de los campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Barcelona vs Real Madrid, Liverpool contra Brighton e Inter ante Fiorentina. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.

Este domingo continúa la jornada en el Torneo Clausura. La fecha 13 sigue con los encuentros Comerciantes Unidos vs Cienciano, CD Moquegua vs Alianza Lima, Sport Boys vs FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso vs Los Chankas. De igual forma, habrá acción en Europa en ligas como Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.

Puedes ver

Canal de TV confirmado para ver los partidos de la selección peruana en el Mundial de Vóley Sub 19

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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Comerciantes Unidos vs Cienciano
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • CD Moquegua vs Alianza Lima
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Sport Boys vs FC Cajamarca
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Deportivo Garcilaso vs Los Chankas
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • San Martín vs Carlos Mannucci
  • Hora: 10.45 a. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Sport Huancayo 2 vs Comerciantes
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Tacna Heroica vs Alianza Huánuco
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Hoffenheim vs Bayer Leverkusen
  • Hora: 9.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Friburgo vs Bayern Múnich
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Athletic Club vs Getafe
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Celta de Vigo vs Real Betis
  • Hora: 10.15 a. m.
  • Canal: DSports
  • Real Sociedad vs Levante
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Barcelona vs Real Madrid
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de Ligue 1 de Francia HOY

  • Mónaco vs Lille
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Angers vs Lorient
  • Hora: 11.15 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Auxerre vs Le Mans
  • Hora: 11.15 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Marsella vs Le Havre
  • Hora: 11.15 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Stade Rennais vs Estrasburgo
  • Hora: 11.15 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Toulouse vs Troyes
  • Hora: 11.15 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Crystal Palace vs Newcastle
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Hull City vs Brentford
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Liverpool vs Brighton
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Manchester United vs Bournemouth
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Sunderland vs Leeds United
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Inter vs Fiorentina
  • Hora: 6.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Atalanta vs Frosinone
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Genoa vs Venezia
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Lecce vs Juventus
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Udinese vs AC Milan
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN

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