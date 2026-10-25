Partidos de hoy, domingo 25 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los distintos campeonatos europeos.
Los partidos del domingo 25 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Liga 1 y de los campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Barcelona vs Real Madrid, Liverpool contra Brighton e Inter ante Fiorentina. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.
Este domingo continúa la jornada en el Torneo Clausura. La fecha 13 sigue con los encuentros Comerciantes Unidos vs Cienciano, CD Moquegua vs Alianza Lima, Sport Boys vs FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso vs Los Chankas. De igual forma, habrá acción en Europa en ligas como Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Comerciantes Unidos vs Cienciano
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- CD Moquegua vs Alianza Lima
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Sport Boys vs FC Cajamarca
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Deportivo Garcilaso vs Los Chankas
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- San Martín vs Carlos Mannucci
- Hora: 10.45 a. m.
- Canal: Bicolor+
- Sport Huancayo 2 vs Comerciantes
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Tacna Heroica vs Alianza Huánuco
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Hoffenheim vs Bayer Leverkusen
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Friburgo vs Bayern Múnich
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN
Partidos de LaLiga de España HOY
- Athletic Club vs Getafe
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: DSports
- Celta de Vigo vs Real Betis
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: DSports
- Real Sociedad vs Levante
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: DSports
- Barcelona vs Real Madrid
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de Ligue 1 de Francia HOY
- Mónaco vs Lille
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Angers vs Lorient
- Hora: 11.15 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Auxerre vs Le Mans
- Hora: 11.15 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Marsella vs Le Havre
- Hora: 11.15 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Stade Rennais vs Estrasburgo
- Hora: 11.15 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Toulouse vs Troyes
- Hora: 11.15 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Crystal Palace vs Newcastle
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Hull City vs Brentford
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Liverpool vs Brighton
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Manchester United vs Bournemouth
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Sunderland vs Leeds United
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Inter vs Fiorentina
- Hora: 6.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Atalanta vs Frosinone
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Genoa vs Venezia
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Lecce vs Juventus
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Udinese vs AC Milan
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN