Temblor en Perú hoy EN VIVO, domingo 25 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor este viernes en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este domingo 25 de octubre.
¿Dónde ocurrió el último movimiento telúrico de este domingo 25 de octubre en Perú? Consulta aquí su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo a los reportes oficiales sobre los sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).