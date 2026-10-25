Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto de la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el senador conservador Flávio Bolsonaro registran un empate del 50% de los votos válidos, de acuerdo con la última encuesta de Datafolha.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzará a divulgar los resultados oficiales a partir de las 17:00 hora de Brasilia. Foto: Composición LR/AFP.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzará a divulgar los resultados oficiales a partir de las 17:00 hora de Brasilia. Foto: Composición LR/AFP.

Brasil inició una jornada electoral decisiva este domingo 25 de octubre, donde cerca de 159 millones de electores están habilitados para participar en la segunda vuelta presidencial entre el actual mandatario, Luiz Inácio da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

Cabe recordar que los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE), en la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, indicaron que Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% alcanzado por Lula, lo que dejó la definición de la Presidencia para esta nueva votación. A esta nueva ronda decisiva los candidatos llegan en medio de empates técnicos pronosticados.

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De acuerdo con el TSE, la divulgación oficial de los resultados comenzará a partir de las 5.00 p. m., hora de Brasilia. Sigue en este minuto a minuto las incidencias de la votación, las declaraciones de los candidatos y las actualizaciones del escrutinio.