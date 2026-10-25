Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto de la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el senador conservador Flávio Bolsonaro registran un empate del 50% de los votos válidos, de acuerdo con la última encuesta de Datafolha.
Brasil inició una jornada electoral decisiva este domingo 25 de octubre, donde cerca de 159 millones de electores están habilitados para participar en la segunda vuelta presidencial entre el actual mandatario, Luiz Inácio da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).
Cabe recordar que los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE), en la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, indicaron que Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% alcanzado por Lula, lo que dejó la definición de la Presidencia para esta nueva votación. A esta nueva ronda decisiva los candidatos llegan en medio de empates técnicos pronosticados.
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De acuerdo con el TSE, la divulgación oficial de los resultados comenzará a partir de las 5.00 p. m., hora de Brasilia. Sigue en este minuto a minuto las incidencias de la votación, las declaraciones de los candidatos y las actualizaciones del escrutinio.
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EN VIVO, segunda vuelta en Brasil 2026: sigue las últimas noticias
¿Cuáles son las principales propuestas de Lula da Silva?
1. Reducción del costo de vida y apoyo a las familias.
2. Seguridad pública y combate al crimen organizado.
3. Fortalecimiento de la salud pública.
4. Educación pública y formación tecnológica.
5. Empleo y derechos laborales. Plantea reducir la jornada laboral semanal de 44 a 40 horas sin disminución salarial,
Flávio Bolsonaro, el primer candidato en votar
Flávio Bolsonaro, senador conservador y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), votó este domingo en Río de Janeiro, en el marco del balotaje frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Acompañado por su esposa, afirmó que Brasil necesita un “cambio de verdad” y advirtió que el país no "aguanta cuatro años más de la manera”.
Tras emitir su sufragio, describió un escenario de temor ante la inseguridad y las dificultades económicas que, según sostuvo, afectan a la población. “La esperanza se convirtió en miedo: miedo de caminar por la calle de noche, miedo a la nevera vacía, a no pagar las cuentas”, expresó ante la prensa. Además, aseguró que existen condiciones para conformar “un gran equipo” e instó a los brasileños a acudir a las urnas “llueva o haga sol”.
Foto: AFP.
¡Comienza la jornada electoral en Brasil!
Los colegios electorales de Brasil abrieron este domingo a las (08.00 hora local) para la segunda vuelta de las presidenciales, en la que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival Flávio Bolsonaro se disputan el principal cargo del país.
¿Dónde voto en estas elecciones de Brasil 2026?
Para saber dónde votar en las elecciones generales de Brasil de 2026, debes consultar el servicio oficial de la Justicia Electoral Brasileña, asministrado por el Tribunal Superior Electoral (TSE).
- Ingresa al sitio oficial del TSE: Consulta local de votación.
- Seleccionar "onde votar" en el servicio de atención electoral en línea.
- Introduce tus datos solicitados.
- Verifica la información.
Elecciones Brasil 2026: ¿Cómo llegan los candidatos?
Brasil se acerca hoy domingo a las urnas con una certeza y varias incógnitas. La certeza es que la disputa por la presidencia dividió al país en dos grandes bloques políticos. Las incógnitas son cuántos electores volverán a votar tras la alta ausencia en la primera vuelta, cuánto pueden influir las últimas promesas económicas y hasta qué punto la confrontación digital terminará condicionando la percepción del votante. Lee la nota completa AQUÍ.
Foto: AFP.
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en un empate técnico
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el senador conservador Flávio Bolsonaro registran un empate del 50% de los votos válidos, de acuerdo con la última encuesta de Datafolha. El resultado refleja la recuperación del mandatario a pocos días de la segunda vuelta electoral, prevista para hoy, domingo 25 de octubre. Lee la nota completa AQUÍ.
Foto: AFP.