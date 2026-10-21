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Sociedad

Chantal Toledo, hija mayor de Alejandro Toledo, reaparece tras 15 años y visita por primera vez al expresidente en Barbadillo

Durante la visita, Chantal llegó acompañada de su tío Pedro Toledo. Ambos ingresaron al establecimiento sin brindar declaraciones, en un momento significativo tras tres años de reclusión del exmandatario.

Chantal visitó a su padre el último domingo en el penal Barbadillo.
Chantal visitó a su padre el último domingo en el penal Barbadillo. | Composición LR
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Chantal Toledo, hija mayor del expresidente Alejandro Toledo y de Eliane Karp, visitó por primera vez a su padre en el penal de Barbadillo, donde cumple condena por casos de corrupción y lavado de activos. La visita se realizó el último domingo y fue registrada en imágenes exclusivas de la Unidad de Investigación de este canal.

De acuerdo con América Noticias, a las 2.10 p. m., una camioneta perteneciente a la sociedad conyugal Toledo-Karp llegó hasta el centro penitenciario. Minutos después, Chantal descendió del vehículo junto a su tío Pedro Toledo, hermano del exmandatario. Ambos ingresaron al establecimiento sin brindar declaraciones a la prensa.

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La visita marca el primer encuentro de Chantal con su padre en prisión durante los tres años de reclusión del exmandatario. La mujer, de 44 años, reside en Estados Unidos y llegó al Perú el último viernes. Según las imágenes registradas, permaneció cerca de dos horas en el penal y salió pasadas las 4.00 p. m.

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Visita coincide con pedido de indulto humanitario

La reaparición de la hija mayor de Toledo se produce en medio del pedido de indulto humanitario promovido por la defensa del expresidente, cuya eventual aprobación depende del Gobierno.

El exmandatario acumula dos condenas por lavado de activos. La primera es de 20 años y seis meses de prisión por los sobornos vinculados a Odebrecht en la construcción de la carretera Interoceánica. La segunda es de 13 años y cuatro meses por el caso Ecoteva, relacionado con operaciones inmobiliarias y fondos de origen ilícito.

Chantal y Zaraí Toledo visitaron a su padre por separado

Chantal Toledo acompañó a sus padres durante las marchas y campañas políticas del año 2000, cuando Alejandro Toledo se convirtió en una de las principales figuras de oposición al gobierno de Alberto Fujimori.

Su visita se suma a la que realizó Zaraí Toledo, hija del expresidente, a quien este se resistió durante años a reconocer públicamente, a inicios de 2026.

Ambos encuentros se produjeron por separado en el penal de Barbadillo, donde el exjefe de Estado permanece recluido mientras cumple sus condenas judiciales.

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