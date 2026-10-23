Una tumba de piedra de 55 metros y con "antenas" descubierta en el desierto del Sahara fue construida hace más de 4.000 años Las dataciones realizadas por los arqueólogos revelan su antigüedad, aunque los motivos detrás de su construcción siguen siendo un misterio.

Una tumba de piedra de casi 55 metros de longitud, ubicada en una de las zonas más áridas del Sáhara Occidental, fue construida hace entre 4.100 y 4.400 años. El monumento, conocido como 'túmulo con antenas' por las dos hileras de losas que se extienden desde su estructura principal, representa un hallazgo importante para conocer las antiguas prácticas funerarias de la región.

La investigación, realizada por un equipo vinculado a la Universidad de Girona y otras instituciones científicas, consiguió establecer por primera vez la antigüedad de una tumba de este tipo en el Sáhara atlántico. El estudio, publicado en African Archaeological Review, también confirmó que el monumento fue utilizado para enterrar a una persona, aunque todavía quedan preguntas sobre el significado de su forma y las comunidades que lo construyeron.

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Una tumba de piedra con dos largas ‘antenas’

El monumento se encuentra en Lawash el Telli, junto al cauce seco de un río conocido como uadi, en el borde oriental de Sluguilla Lawash, una zona que reúne numerosos grabados rupestres. La estructura mide 54,5 metros y está formada por un túmulo ovalado de 12,5 metros de longitud, del que parten dos hileras de piedras hacia el este.

Losa grabada del complejo de arte rupestre de Sluguilla Lawash, cerca del monumento, que representa un bovino y un avestruz. Foto: African Archaeological Review

Los arqueólogos llaman antenas a estas prolongaciones, que comienzan separadas y se aproximan entre sí sin llegar a tocarse. Toda la estructura fue levantada con losas de caliza local apiladas sin mortero. Según los investigadores, las dimensiones de las piedras indican que el monumento pudo ser construido por un grupo reducido de personas, sin necesidad de equipos especializados para extraer y transportar los materiales.

La excavación se realizó en abril de 2018, con participación de investigadores de la Universidad de Girona y personal del Ministerio de Cultura saharaui. El equipo abrió solo una parte del túmulo para estudiar su construcción y localizar la sepultura, mientras que el resto quedó intacto.

Los restos de un adulto y cuatro cuentas de avestruz

Debajo de las piedras, los investigadores encontraron el esqueleto de una sola persona, depositada directamente sobre el suelo natural. El cuerpo estaba boca arriba, orientado de norte a sur, con la cabeza hacia el sur y las piernas flexionadas hacia el oeste.

Etapas de excavación del monumento funerario de Lawash el Telli. Foto: African Archaeological Review

La conservación de los huesos era deficiente debido a las condiciones del desierto. A partir del desgaste dental, el equipo estimó que el individuo murió entre los 25 y los 35 años. Sin embargo, no pudo determinar su sexo porque la pelvis no se conservó.

Junto a los restos aparecieron cuatro cuentas en forma de anillo fabricadas con cáscara de huevo de avestruz, que probablemente formaban parte de un adorno personal. No se encontraron otros objetos que permitieran identificar a la persona o establecer con precisión a qué cultura pertenecía.

¿Cómo consiguieron calcular su antigüedad?

La datación representó uno de los principales desafíos del estudio. Los métodos habituales necesitan colágeno, una proteína presente en los huesos, pero esta sustancia estaba demasiado deteriorada. Tras dos intentos fallidos en 2018, los investigadores analizaron en 2025 la bioapatita, el componente mineral del esqueleto.

Enviaron dos muestras del mismo individuo a un laboratorio especializado. Ambas proporcionaron fechas muy similares, situadas entre 4.417 y 4.100 años calibrados antes del presente, un intervalo equivalente aproximadamente a los años 2467-2150 a. C.

El descubrimiento confirma la antigüedad de este tipo de monumento funerario, pero no resuelve todas las incógnitas. Los investigadores todavía desconocen por qué aquellas comunidades comenzaron a construir grandes tumbas de piedra ni qué significado tenían las dos hileras orientadas hacia el este. Al tratarse del único túmulo con antenas de esta región que cuenta con una datación directa, las comparaciones con otras estructuras siguen siendo limitadas.