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Sociedad

Rescatan con vida a estudiante de San Marcos que cayó a quebrada durante excursión en Huarochirí

El accidente se produjo cuando la alumna de Biología recorría el Bosque de Zárate como parte de una excursión académica junto a docentes y compañeros. Pese a las condiciones geográficas y del tiempo, la estudiante logró ser rescatada con vida después de nueve horas.

Alumna de San Marcos cayó a quebrada durante excursión en Huarochirí
Alumna de San Marcos cayó a quebrada durante excursión en HuarochiríComposición LR / Difusión
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Una estudiante de la carrera de Biología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue rescatada con vida tras caer a una quebrada de varios metros de profundidad durante una excursión académica a la Zona Reservada Bosque de Zárate, ubicada en el distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, región de Lima.

El siniestro se registró alrededor de las 3.00 p. m. del sábado 24 de octubre cuando la alumna recorría la zona junto a dos profesores y compañeros como parte de un curso de la universidad. El incidente generó momentos de tensión entre los presentes, quienes solicitaron de inmediato la ayuda del Cuerpo General de Bomberos y la Policía Nacional (PNP).

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Estudiante cayó por accidente a quebrada en Huarochirí

Según reportó el periodista Rob Reyna a través de X, durante las primeras horas del accidente, alrededor de las 5.15 p. m., el personal de emergencia no logró llegar a la zona. Esto incrementó la preocupación debido a que el lugar ya estaba oscureciendo, lo cual podría complicar las labores de rescate en la pendiente llena de rocas y arbustos.

No obstante, para las 8.49 p. m. y cuando la estudiante llevaba más de cinco horas de haber sufrido el incidente, agentes de la Policía de Rescate y de Serenazgo se hicieron presentes y bajaron por la quebrada para rescatarla. “El frío es atroz y juega en contra, pero sus profesores bajaron para estar con ella y asistirla. Se encuentra estable”, señaló a esa hora Reyna.

Alumna fue rescatada después de nueve horas

Pese a las complicaciones geográficas y del tiempo, la estudiante finalmente logró ser rescatada después de nueve horas, según una nueva publicación hecha por el periodista a las 12.37 a. m. de este domingo 25 de octubre. “Después de 9 horas, finalmente la rescataron”, escribió Reyna en un tuit que acompañó junto a un video en el que se aprecia a personal evacuando a la alumna.

La estudiante —cuya identidad se mantiene en reserva— fue trasladada al hospital de Chosica, acompañada de su madre. Se encuentra estable, pero de todas maneras recibirá atención médica para descartar cualquier fractura o lesión de gravedad.

La Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM expresó su solidaridad con la estudiante y su familia, aseguró que el Decanato de la Facultad mantuvo comunicación con los docentes partícipes desde que tomó conocimiento del accidente, y pidió respetar la privacidad de la alumna afectada. Además, agregó que los demás estudiantes que participaron de la salida de campo retornarán este 25 de octubre.

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