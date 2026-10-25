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Política

Comitiva que acompañará a Keiko Fujimori en El Salvador costará más de US$19.000 en pasajes y viáticos

El Gobierno autorizó el viaje de siete funcionarios del Despacho Presidencial con la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador, del 28 al 31 de octubre. La delegación incluye asesores, comunicadores y otros funcionarios.

Comitiva de siete funcionarios viajará con Keiko Fujimori a El Salvador | Composición: LR.
Comitiva de siete funcionarios viajará con Keiko Fujimori a El Salvador | Composición: LR.
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El Gobierno autorizó el viaje de siete funcionarios del Despacho Presidencial que acompañarán a la presidenta Keiko Fujimori durante su visita oficial a El Salvador. Según la resolución publicada este sábado en el diario oficial El Peruano, el gasto total en pasajes aéreos y viáticos asciende a US$19.616,15: US$12.686,15 por pasajes y US$6.930 por viáticos.

La resolución, firmada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta, divide el viaje en dos grupos. La delegación de avanzada, integrada únicamente por Héctor Eduardo Flores León, de la Secretaría de Actividades Protocolares, viajará del 27 al 31 de octubre. Por cuatro días de viáticos, recibirá US$1.260, mientras que su pasaje cuesta US$1.470,01. En total, el gasto por su desplazamiento asciende a US$2.730,01.

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La comitiva oficial viajará del 28 al 31 de octubre y estará conformada por seis personas: Shirley Montenegro Flores y Lizbeth Maceda Maldonado, asesoras de gabinete de la Secretaría General; Juan Pablo Oyarce Arescurenaga, edecán de la presidenta; Lariza Sheila Pocco Camilo, asistente administrativa; el suboficial técnico de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP) Flugencio Pérez Pérez, encargado de seguridad; y Lucía Carolina Pacheco Quispe, de Comunicación Estratégica.

Cada integrante recibirá US$945 por concepto de viáticos. Los pasajes de Oyarce y Pocco cuestan US$2.018,85 cada uno, por lo que el gasto individual para cada funcionario asciende a US$2.963,85. En el caso de los otros cuatro integrantes, el costo del pasaje es de US$1.794,61 por persona, lo que eleva el gasto individual a US$2.739,61.

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La visita de Keiko Fujimori a El Salvador está prevista del 28 al 31 de octubre de 2026. Durante su estadía, la mandataria se reunirá con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. Fujimori ha señalado que el viaje estará centrado en asuntos de seguridad e incluirá una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Asimismo, se abordarán temas relacionados con la salud, la educación y la posibilidad de establecer un futuro tratado de libre comercio entre ambos países.

Canciller y ministro de Justicia también viajarán

El Gobierno también autorizó el viaje del canciller Carlos Espá y del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, a El Salvador para participar en las actividades oficiales que acompañarán la visita de la presidenta Keiko Fujimori. Ambos funcionarios permanecerán en San Salvador y Tecoluca del 28 al 31 de octubre, según las resoluciones publicadas este sábado en el diario oficial El Peruano.

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La inclusión de Álvarez respondió a un encargo expreso de Fujimori, comunicado por la Cancillería mediante un oficio. Por su parte, Espá viajará por invitación de su homóloga salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, en el marco de las conversaciones sobre la agenda bilateral entre ambos países. Durante sus ausencias, el ministro Juan Carlos Requejo asumirá temporalmente la cartera de Justicia, mientras que Marco Vinelli quedará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los gastos de traslado y estadía serán cubiertos por los respectivos sectores. El Ministerio de Justicia destinará US$1.962,21 al pasaje de Álvarez y US$472,50 a sus viáticos parciales por tres días. Por su parte, la Cancillería financiará el pasaje de Espá, cuyo costo asciende a US$1.031,80, además de US$472,50 por concepto de viáticos parciales.

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