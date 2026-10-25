PNP interviene a sujeto de 19 años que perdió la mano al intentar dinamitar una casa en el centro poblado Roma
Las autoridades investigan el incidente y la relación del joven con un caso de extorsión. Su historial incluye una intervención previa por robo a los 15 años.
Un joven de 19 años quedó bajo custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de resultar gravemente herido al manipular un explosivo frente a una vivienda del centro poblado Roma, en la provincia de Ascope, región La Libertad. De acuerdo con la información policial, el sujeto sería un presunto extorsionador y habría intentado detonar dinamita en el inmueble de una persona afectada por este delito.
Tras la explosión, el joven fue llevado de emergencia al Hospital de Casa Grande. Los médicos reportaron la pérdida de su mano izquierda y lesiones en la otra extremidad, además de heridas en el tórax y el abdomen. La Policía permanece a cargo de su custodia mientras se realizan las diligencias correspondientes.
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La Libertad: joven herido permanece bajo custodia policial tras explosión
La intervención ocurrió luego de que el artefacto explosivo detonara durante el presunto intento de ataque contra la vivienda. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, la información difundida identifica al joven como presunto implicado en un caso de extorsión, por lo que no corresponde dar por acreditada su responsabilidad.
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Según los datos proporcionados por la Policía, el joven registra una intervención anterior por robo cuando tenía 15 años, ocasión en la que se le encontró una réplica de arma de fuego. Este antecedente forma parte de la información policial disponible sobre el intervenido.