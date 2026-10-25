Resultados de las elecciones en Brasil 2026, EN VIVO: entérate quién ganó la segunda vuelta presidencial
Sigue el minuto a minuto de este evento crucial a través de nuestra cobertura EN VIVO. Conoce las actualizaciones sobre la batalla electoral entre Lula y Flávio Bolsonaro.
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil 2026 enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL). Dos horas después, el Tribunal Superior Electoral (TSE) actualizó los resultados del escrutinio, que alcanzaba el 3.19% de las secciones electorales contabilizadas, incluidos los votos emitidos en el extranjero.
EN VIVO, segunda vuelta en Brasil 2026: sigue las últimas noticias
Resultados al 6,97% de mesas escrutadas
Lula: 50,84%
Flávio Bolsonaro: 49,16%
Actualización de resultados al 3,19% de mesas escrutadas
Lula: 51,5%
Flávio Bolsonaro: 48,5%
En blanco: 1%
Nulos: 1,9%
Brasil investigará si hubo alguna irregularidad en la votación
La Policía Federal abrió una investigación sobre posibles delitos electorales vinculados al traslado de votantes durante los comicios del domingo. Según un comunicado oficial, las diligencias buscan determinar si se produjeron acciones destinadas a impedir o dificultar el ejercicio del derecho al sufragio, en infracción de los artículos 297 y 304 del Código Electoral.
Primeros resultados: Lula lleva la delantera
Hasta ese momento, Lula suma 221.227 votos, equivalentes al 56,7%, mientras que Bolsonaro registra 168.920 sufragios, un 43,3%.
Confusión en la segunda vuelta de Brasil
La decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Cristiano Zanin, de extender por dos horas el horario de votación en todo Brasil, anunciada poco después de las 17:00, generó confusión entre los funcionarios electorales y los presidentes de mesa.
En Sao Paulo seguirán abierto los centros de votación
El Tribunal Electoral Regional de São Paulo (TRE-SP) comunicó que los votos de los centros electorales que ya concluyeron la jornada serán registrados y contabilizados con normalidad. En tanto, los locales que aún continúan abiertos permanecerán habilitados hasta las 19:00 horas.
Juez prorroga la votación aunque empieza el conteo de votos
Un magistrado del Tribunal Supremo de Brasil dispuso extender el horario de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, mientras las autoridades electorales ya habían iniciado el conteo de votos en sus sistemas oficiales.
Eduardo Bolsonaro critica ampliación de horario de votación
Eduardo Bolsonaro expresó su sorpresa al conocer la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Cristiano Zanin, de ampliar en una hora el horario de votación. "¡Qué raro, ¿verdad?!", comentó.
Por su parte, el comentarista político Paulo Figueiredo especuló sobre la medida. "Esto huele a golpe de Estado, lo digo porque las posibilidades de que Flávio gane en Polymarket están bajando de más del 80% a alrededor del 70%, la gente lo está notando".
Se extiende el horario de votación en todo Brasil
El juez del Tribunal Supremo de Brasil dispuso que los centros de votación extendieran su horario de atención hasta las 19:00 debido a los problemas registrados en el transporte público de algunas ciudades del país. La medida tendrá alcance nacional.
El período de votación en Brasil ha finalizado
Después de nueve horas de jornada electoral, los centros de votación cerraron en todo Brasil a las 17:00. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral todavía no ha resuelto si ampliará el horario hasta las 19:00 de este domingo 25, como solicitaron las campañas del presidente Lula (PT) y del senador Flávio Bolsonaro (PL).
Ambos sectores argumentan que los votantes afrontan dificultades para acudir a las urnas, debido a la reducción del servicio de autobuses y los problemas de desplazamiento hacia los locales de votación en distintas regiones del país.
Ambos equipos de campaña solicitan ampliar horario de votación
La Federación Brasileña de la Esperanza, la coalición Brasil Listo para Más y la campaña de Flávio Bolsonaro solicitaron al TSE extender la votación hasta las 19:00 horas. El bloque vinculado a Lula alegó dificultades en el transporte público, con reducción de autobuses y largas esperas en varios estados. Por su parte, la campaña de Flávio pidió ampliar el horario en 17 municipios de São Paulo, Paraná y Santa Catarina por lluvias, inundaciones, cortes de carreteras y apagones.
Además, solicitó que la difusión de los resultados presidenciales comience después del cierre de las urnas en las zonas afectadas.
Tribunal Electoral Superior afirma que ya se están corrigiendo los fallos en el transporte
Durante una rueda de prensa, Kassio Nunes Marques, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), reconoció que se registraron inconvenientes con el transporte en algunos lugares durante la segunda vuelta electoral. Sin embargo, aseguró que las dificultades ya están siendo atendidas. "En efecto, en algunos lugares hay dificultades con el transporte, pero esto ya se está abordando", afirmó.
Lula pide a votantes afectados por la falta de autobuses a "no renunciar"
Durante una declaración a los medios, Lula cuestionó la disminución de la flota de autobuses en varias ciudades del país e instó a la población a acudir a las urnas.
"Quiero hacer una petición a los votantes: no dejen de votar. Esperen y voten porque la democracia debe salir victoriosa de este proceso electoral. No toleraremos el bandidaje, el comportamiento inescrupuloso de alcaldes, gobernadores y empresarios", manifestó el candidato.
El equipo de Lula solicita la ampliación del horario de votación
La campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quien busca la reelección, pidió al Tribunal Superior Electoral (TSE) ampliar el horario de votación de la segunda vuelta de este domingo, luego de reportes sobre una reducción del servicio de autobuses en São Paulo y Salvador.
Trump se pronuncia: “Estamos observando de cerca”
Donald Trump afirmó que su Gobierno sigue de cerca la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, en la que compiten el senador Flávio Bolsonaro y el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
A su salida de la Casa Blanca, el presidente estadounidense evitó expresar su respaldo a alguno de los candidatos y declaró: “No quiero entrar en ese tema”, aunque insistió en que está “observando de cerca” los comicios, cuyo desenlace podría influir en el panorama político de América Latina, marcado en los últimos años por un giro hacia la derecha en varios países.
El partido de Lula da Silva pide ampliación de votación en Bahía
Las dificultades en el transporte público de Bahía llevaron al Partido de los Trabajadores (PT) a solicitar al Tribunal Superior Electoral (TSE) que prolongue hasta las 19:00 el horario de votación en Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas, durante la segunda vuelta presidencial de este domingo.
Magistrado del Tribunal Supremo no votará por cuestión médica
El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Gilmar Mendes, no acudirá a votar en la segunda vuelta presidencial de este domingo debido a una lesión en el brazo de la que se recupera en Brasilia.
Foto: AFP.
Arrestan al Secretario de Movilidad de El Salvador
El Tribunal Regional Electoral de Bahía (TRE-BA) emitió este domingo una orden de arresto contra Pablo Souza, titular de la Secretaría Municipal de Movilidad de Salvador, por su presunta responsabilidad en la retención injustificada de autobuses durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.
900 urnas electorales fueron remplazadas durante la jornada electoral
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil informó que, entre las 8:00 y las 12:00 de este domingo 25 de octubre, fue necesario sustituir 900 urnas electrónicas en todo el país durante la segunda vuelta presidencial. La cifra representa el 0,18% de las 499.248 máquinas utilizadas en los comicios de este año.
Además, las autoridades electorales dispusieron de otras 48.815 urnas de reserva para posibles reemplazos. São Paulo encabezó la lista de estados con más equipos sustituidos, con 163, seguido de Paraná, con 103; Río de Janeiro, con 95; y Minas Gerais, con 75.
¿A qué hora se sabrán los resultados de las elecciones en Brasil?
Los primeros resultados oficiales de las elecciones presidenciales de Brasil se conocerán este mismo domingo a partir de las 17:00 p. m., hora de Brasilia (15:00 p. m. en Perú), cuando cierre la votación y comience la divulgación del escrutinio por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE).
"Brasil está a punto de entrar en una nueva era"
Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a la vicepresidencia en la fórmula electoral del senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), votó esta tarde en Maceió, capital del estado de Alagoas. Tras emitir su voto, manifestó estar "seguro de que Brasil vivirá una nueva era".
Gaspar señaló que viajará a Brasilia para seguir el recuento de votos y que posteriormente regresará a Maceió, independientemente del resultado electoral.
Flávio Bolsonar, el hijo de Jair Bolsonaro que quiere vencer a Lula da Silva
Flávio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, disputa la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil de 2026 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El candidato del Partido Liberal (PL) propone cambios de seguridad pública, impuestos y administración estatal, según el programa de gobierno registrado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). Lee la nota completa AQUÍ.
Foto: Composición LR/IA.
Apoyo a Lula llega desde el cine y la cultura internacional
Reconocidas figuras del cine y la cultura internacional, entre ellas Guillermo del Toro, Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Mark Ruffalo, Tilda Swinton y Gael García Bernal, expresaron su apoyo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En un video difundido en redes sociales, las celebridades llamaron a los brasileños a votar y defendieron la democracia, las libertades y los derechos fundamentales. "Voten por la democracia, voten por Lula", afirmó la actriz francesa Julie Delpy, mientras que Del Toro instó a votar por la libertad o el progreso.
¿Qué necesito para votar en las elecciones de Brasil?
- Estar inscrito en el registro electoral.
- Presentar un documento oficial con fotografia.
- Utilizar el e-Título.
- No es obligatorio llevar el título electoral impreso.
- Consultar el centro de votación.
¿Qué decían las encuestas antes de las elecciones?
La encuesta publicada este sábado por Datafolha situó al senador Flávio Bolsonaro con el 51% de la intención de voto, frente al 49% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el balotaje presidencial de Brasil. El sondeo se realizó entre el viernes y el sábado a 4.050 votantes de 124 municipios, con un margen de error de 2 puntos porcentuales.
Según la medición, el 95% de los encuestados afirmó tener decidido su voto, mientras que el 5% señaló que aún podría cambiar de opinión antes o durante su presencia en las urnas.
Por su parte, la consultora Quaest publicó cifras similares, con un 51% de las preferencias para Bolsonaro y un 49% para Lula, también con un margen de error de 2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Para este estudio fueron entrevistadas 3.702 personas entre el viernes y el sábado.
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente y candidato de las elecciones en Brasil
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aspira a la reelección en los comicios de 2026. El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) llega a la contienda tras una extensa trayectoria sindical y política, marcada por tres mandatos presidenciales y una agenda que prioriza la reducción de la pobreza, los derechos laborales y el fortalecimiento de los servicios públicos. Lee la nota ocmpleta AQUÍ.
Foto: Composición LR/IA
Comicios brasileños ya registran 32 delitos electorales
El Ministerio de Justicia de Brasil informó que tres personas fueron detenidas durante la madrugada de este domingo 25 de octubre, bajo sospecha de cometer delitos electorales durante la jornada de votación. Según el balance oficial, hasta el momento se han registrado 32 casos de presuntas infracciones electorales en 12 estados del país.
Entre las irregularidades reportadas, seis corresponden a propaganda electoral irregular y tres a desobediencia de órdenes del Tribunal Electoral. Las autoridades continúan supervisando el desarrollo de los comicios para identificar posibles infracciones y garantizar el cumplimiento de las normas electorales.
Foto: AFP.
"Quiere gobernar con la bandera estadounidense"
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó, tras votar en el estado de São Paulo, que los brasileños deben elegir en la segunda vuelta electoral entre su gobierno, que reivindica la bandera nacional como símbolo de soberanía, y el senador Flávio Bolsonaro, a quien acusó de representar a una "derecha quiere gobernar con la bandera estadounidense".
¿Quién va ganando, según los resultados en Asia y Oceanía?
- Nueva Zelanda (Lula: 418 votos - Flávio Bolsonaro: 101 votos)
- Corea del Sur (Lula: 148 votos - Flávio Bolsonaro: 82 votos)
- China (Lula: 502 votos - Flávio Bolsonaro: 267 votos)
- Singapur (Lula: 213 votos - Flávio Bolsonaro: 121 votos)
- Australia (Lula: 6.017 votos - Flávio Bolsonaro: 3.465 votos)
- Japón (Flávio Bolsonaro: 28.538 votos - Lula: 7.098 votos)
- Malasia (Flávio Bolsonaro: 44 votos - Lula: 41 votos)
- Filipinas (Flávio Bolsonaro: 39 votos - Lula: 27 votos)
- Tailandia (Flávio Bolsonaro: 60 votos - Lula: 56 votos)
Meta un punto de controversia en las elecciones de Brasil
La empresa tecnológica Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, se convirtió en un punto de controversia en las elecciones presidenciales de Brasil de 2026, después de que la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva denunciara ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) un presunto trato desigual en la distribución de contenidos políticos y anuncios frente a la candidatura de Flávio Bolsonaro.
El 15 de octubre, el TSE ordenó a la compañía garantizar condiciones igualitarias para ambas candidaturas, tras conocerse reportes de que su herramienta de inteligencia artificial permitía generar imágenes de Bolsonaro, pero rechazaba solicitudes de Lula.
La empresa negó haber favorecido a algún candidato y afirmó que había adoptado medidas para cumplir las órdenes judiciales.
Lula votó en las elecciones de Brasil
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva llegó a su centro electoral para emitir su voto en el contexto de la contienda electoral que enfrenta contra Flávio Bolsonaro. El también candidato se enfrenta una vez más contra un Bolsonaro y en busca de volver a ganar los comicios.
Lula presenta un programa que contempla medidas sociales y económicas, con iniciativas orientadas a combatir el hambre, ampliar el acceso a la salud y la educación.
"Le agradezco a Dios por estar viviendo este momento", indicó el mandatario en declraciones tras emitir su derecho a voto, además agregó estar dentro de la contienda "por el pueblo".
Foto: AFP.
Las principales propuestas de Flávio Bolsonaro
1. Endurecimiento de la seguridad pública.
2. Reducción de impuestos y del costo de vida.
3. Reforma del Estado y control del gasto público.
4. Mejoras en salud y educación.
5. Impulso al empleo, el emprendimiento y la infraestructura.
"Un ciudadano llamado Mentira": Lula apunta contra Flávio Bolsonaro
"Nos enfrentamos a un ciudadano llamado 'mentira'. Es incapaz de decir la verdad en ningún momento. [...] Por eso creo que el pueblo no elegirá a un mentiroso", apuntó el presidente y candidato Lula da Silva tras salir a emitir su voto, según citó el medio UOL.
¿Cuáles son las principales propuestas de Lula da Silva?
1. Reducción del costo de vida y apoyo a las familias.
2. Seguridad pública y combate al crimen organizado.
3. Fortalecimiento de la salud pública.
4. Educación pública y formación tecnológica.
5. Empleo y derechos laborales. Plantea reducir la jornada laboral semanal de 44 a 40 horas sin disminución salarial,
Flávio Bolsonaro, el primer candidato en votar
Flávio Bolsonaro, senador conservador y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), votó este domingo en Río de Janeiro, en el marco del balotaje frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Acompañado por su esposa, afirmó que Brasil necesita un “cambio de verdad” y advirtió que el país no "aguanta cuatro años más de la manera”.
Tras emitir su sufragio, describió un escenario de temor ante la inseguridad y las dificultades económicas que, según sostuvo, afectan a la población. “La esperanza se convirtió en miedo: miedo de caminar por la calle de noche, miedo a la nevera vacía, a no pagar las cuentas”, expresó ante la prensa. Además, aseguró que existen condiciones para conformar “un gran equipo” e instó a los brasileños a acudir a las urnas “llueva o haga sol”.
Foto: AFP.
¡Comienza la jornada electoral en Brasil!
Los colegios electorales de Brasil abrieron este domingo a las (08.00 hora local) para la segunda vuelta de las presidenciales, en la que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival Flávio Bolsonaro se disputan el principal cargo del país.
¿Dónde voto en estas elecciones de Brasil 2026?
Para saber dónde votar en las elecciones generales de Brasil de 2026, debes consultar el servicio oficial de la Justicia Electoral Brasileña, asministrado por el Tribunal Superior Electoral (TSE).
- Ingresa al sitio oficial del TSE: Consulta local de votación.
- Seleccionar "onde votar" en el servicio de atención electoral en línea.
- Introduce tus datos solicitados.
- Verifica la información.
Elecciones Brasil 2026: ¿Cómo llegan los candidatos?
Brasil se acerca hoy domingo a las urnas con una certeza y varias incógnitas. La certeza es que la disputa por la presidencia dividió al país en dos grandes bloques políticos. Las incógnitas son cuántos electores volverán a votar tras la alta ausencia en la primera vuelta, cuánto pueden influir las últimas promesas económicas y hasta qué punto la confrontación digital terminará condicionando la percepción del votante. Lee la nota completa AQUÍ.
Foto: AFP.
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en un empate técnico
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el senador conservador Flávio Bolsonaro registran un empate del 50% de los votos válidos, de acuerdo con la última encuesta de Datafolha. El resultado refleja la recuperación del mandatario a pocos días de la segunda vuelta electoral, prevista para hoy, domingo 25 de octubre. Lee la nota completa AQUÍ.
Foto: AFP.