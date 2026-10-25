Eduardo Bolsonaro expresó su sorpresa al conocer la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Cristiano Zanin, de ampliar en una hora el horario de votación. "¡Qué raro, ¿verdad?!", comentó.

Por su parte, el comentarista político Paulo Figueiredo especuló sobre la medida. "Esto huele a golpe de Estado, lo digo porque las posibilidades de que Flávio gane en Polymarket están bajando de más del 80% a alrededor del 70%, la gente lo está notando".