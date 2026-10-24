Lula da Silva vs. Flávio Bolsonaro: una contienda electoral desde las calles a las redes sociales Hora cero. Con un empate exacto del 50% en las encuestas tras la ventaja inicial de Flávio Bolsonaro, Lula da Silva busca revertir una tendencia sin precedentes en Brasil. La recta final de los comicios queda marcada por un tenso cara a cara televisivo durante un último debate presidencial lleno de reproches por corrupción y la inédita intervención del Tribunal Electoral ante supuestos sesgos de las plataformas de Meta en favor de una candidatura.

Brasil se acerca este domingo a las urnas con una certeza y varias incógnitas. La certeza es que la disputa por la presidencia dividió al país en dos grandes bloques políticos. Las incógnitas son cuántos electores volverán a votar tras la alta ausencia en la primera vuelta, cuánto pueden influir las últimas promesas económicas y hasta qué punto la confrontación digital terminará condicionando la percepción del votante.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT), buscará prolongar su proyecto político frente a Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La primera vuelta dejó al candidato opositor en cabeza, con 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% obtenido por Lula.

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Desde entonces, la distancia se estrechó en las encuestas, hasta dibujar un escenario de empate técnico. El último sondeo de la encuestadora Datafolha situó a ambos candidatos en un empate exacto con el 50% de los votos válidos cada uno (50,47% frente a 49,53%, respectivamente, antes del redondeo). La medición cuenta con un margen de error de aproximadamente dos puntos porcentuales y excluye votos en blanco y nulos conforme al criterio del Tribunal Electoral.

Históricamente, nunca hemos visto una remontada en una segunda vuelta electoral en Brasil, según prevé al respecto el analista político Creomar de Souza para la BBC. "Es un escenario muy difícil para Lula", añadió.

Ante este panorama, Minas Gerais aparece como un territorio decisivo. Su peso demográfico y su diversidad social la convierten en un distrito capaz de inclinar la balanza nacional. En la primera vuelta, Bolsonaro se impuso allí por casi cinco puntos, un resultado que obliga a Lula a disputar un terreno que no puede permitirse perder.

Debate y plataformas digitales

Bajo este contexto, ambos aspirantes protagonizaron el viernes por la noche el segundo y último debate televisado, emitido en directo por TV Globo. El encuentro, de más de dos horas de duración, incorporó una regla antiburla solicitada por la campaña de Lula para evitar que Bolsonaro gesticulara a espaldas del mandatario.

Con un tono inicialmente más constructivo, el senador buscó proyectar un perfil moderado: pidió perdón por votos pasados, defendió la sanidad pública, respaldó causas sociales como la tarifa cero o el programa Bolsa Família, y se dirigió enfáticamente al electorado femenino y evangélico.

Sin embargo, en el bloque de seguridad la confrontación escaló cuando prometió castración química y rebajar la mayoría penal a 14 años, momento en el que Lula lo increpó por haber defendido a un policía acusado por la muerte de la niña Ana Clara Gomes en 2021, cuya madre, Cristiane Gomes da Silva, presenció la discusión en el estudio junto a la primera dama, Janja.

El debate económico y la corrupción concentraron los mayores cruces. Bolsonaro atacó la pérdida del poder adquisitivo con el carrito de la compra como trasfondo e increpó al electorado preguntando si ya se le había acabado el sueldo; a su vez, prometió financiamiento barato y la creación de un banco de la prosperidad. Lula replicó defendiendo la subida del salario mínimo a los 1.600 reales actuales (322 dólares) en comparación con los 900 reales (cerca de 180 dólares) que proyectaba la gestión previa.

Las acusaciones subieron de tono cuando Flávio sacó a relucir una exclusiva de la revista Veja sobre una supuesta botella de whisky Macallan de 1945 valorada en 500.000 reales (100.000 dólares) que el encarcelado banquero Daniel Vorcaro (del Banco Master) habría destinado a Lula, a lo que el presidente respondió vinculando a Bolsonaro con la financiación de la película Dark Horse mediante 12,3 millones de dólares de un operador del propio banquero.

Por otra parte, la controversia por el funcionamiento de las plataformas de Meta, el gigante tecnológico que administra Instagram, Facebook y WhatsApp, añadió una dimensión institucional a la recta final. La campaña de Lula denunció restricciones en la difusión de sus contenidos y cuestionó el comportamiento de Meta AI, la herramienta de inteligencia artificial de la empresa, después de detectar diferencias en la generación de imágenes respecto a los candidatos.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil intervino para exigir un tratamiento igualitario de las campañas en las plataformas de la compañía. La decisión, adoptada inicialmente por el juez Marco Aurélio Bellizze y confirmada por el tribunal, prohíbe reducir de manera desigual la distribución de contenidos políticos, restringir búsquedas o excluir recomendaciones en perjuicio de cualquiera de las candidaturas. La orden contempla una multa diaria de 500.000 reales en caso de incumplimiento.

La resolución no equivale a una conclusión judicial de que Meta haya favorecido deliberadamente a Bolsonaro. La empresa negó cualquier sesgo político y sostuvo que sus plataformas tratan por igual los contenidos de ambas campañas.

Este conflicto no se quedó en la interna. Expertos de las Naciones Unidas afirmaron que Meta Platforms Inc. restringió de forma desproporcionada las cuentas vinculadas a uno de los bandos de la carrera presidencial. Sin embargo, no mencionaron el nombre del político aparentemente beneficiado.

Entre la política social y la reducción del gasto público

Cabe indicar que la confrontación entre ambas figuras también enfrenta dos concepciones sobre el papel del Estado, el gasto público y la manera de responder a las necesidades de una sociedad desigual.

Lula convirtió la protección social en uno de los ejes centrales de su campaña. De hecho, llega a la segunda vuelta teniendo como última victoria la reducción de la jornada laboral. El aumento del 15% de Bolsa Familia, anunciado antes de la primera vuelta, forma parte de una estrategia más amplia de transferencias, subsidios y medidas destinadas a aliviar las dificultades económicas. El Gobierno también impulsó iniciativas para facilitar el acceso al crédito, reducir el endeudamiento familiar y estimular determinados sectores productivos.

Flávio Bolsonaro propone, en cambio, reducir el gasto estatal, rebajar impuestos a los combustibles y flexibilizar las contrataciones laborales. Su discurso pone especial énfasis en la seguridad pública, con medidas que incluyen el endurecimiento de penas, la ampliación de la capacidad penitenciaria y una mayor utilización de tecnologías de vigilancia. Aun así, el candidato prometió mantener Bolsa Familia y otros programas sociales, sin detallar por completo cómo compatibilizaría esas prestaciones.