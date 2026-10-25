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Deportes

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: hora y canal del partidazo por la fecha 10 de LaLiga de España

El clásico español por la jornada 10 de LaLiga entre los equipos de Barcelona y Real Madrid tendrá como escenario el estadio Spotify Camp Nou.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan en el clásico del fútbol español. Foto: LaLiga/composición LR
Barcelona y Real Madrid se enfrentan en el clásico del fútbol español. Foto: LaLiga/composición LR
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Barcelona vs Real Madrid EN VIVO juegan HOY domingo 25 de octubre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la victoria de visita por 5-2 ante Real Betis, el conjunto culé recibirá a Real Madrid en el fútbol español. Por el lado de los dirigidos por José Mourinho, golearon 4-1 a Sevilla en el último partido por el campeonato. Un dato a tener en cuenta es que el equipo de Hansi Flick no pierde el clásico hace dos encuentros.

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Horarios por país del partido Barcelona vs Real Madrid

El duelo entre Barcelona y Real Madrid se disputará este domingo 25 de octubre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

Canal para ver Barcelona vs Real Madrid

El partido entre Barcelona y Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga de España será transmitido por la señal de DSports.

Estadio donde se juega Barcelona vs Real Madrid

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en el Spotify Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para albergar a 105.000 espectadores.

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Alineaciones Barcelona vs Real Madrid: posibles formaciones

  • Barcelona: García; Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Yamal, Gordon, López y Raphinha.
  • Real Madrid: Courtois; Rüdiger, Konaté, Huijsen; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Cucurella; Bellingham; Diomandé y Mbappé.

Pronóstico de Barcelona vs Real Madrid

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Real Madrid.

  • Betsson: gana Barcelona (1,58), empate (5,70), gana Real Madrid (4,00)
  • Betano: gana Barcelona (1,70), empate (5,40), gana Real Madrid (4,00)
  • Caliente: gana Barcelona (1,66), empate (5,70), gana Real Madrid (3,80)
  • Bet365: gana Barcelona (1,62), empate (5,75), gana Real Madrid (3,70)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,67), empate (5,63), gana Real Madrid (4,21)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,64), empate (5,66), gana Real Madrid (3,75).

Últimos partidos de Barcelona

  • PSG 4-2 Barcelona | 20.10.26
  • Real Betis 2-5 Barcelona | 17.10.26
  • Galatasaray 1-4 Barcelona | 13.10.26
  • Barcelona 3-0 Getafe | 10.10.26
  • Sevilla 1-3 Barcelona | 19.09.26

Últimos partidos de Real Madrid

  • Real Madrid 4-1 RB Leipzig | 21.10.26
  • Real Madrid 4-1 Sevilla | 18.10.26
  • Roma 3-4 Real Madrid | 14.10.26
  • Real Madrid 1-0 Villarreal | 10.10.26
  • Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid | 20.09.26

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