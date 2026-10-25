Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: hora y canal del partidazo por la fecha 10 de LaLiga de España
El clásico español por la jornada 10 de LaLiga entre los equipos de Barcelona y Real Madrid tendrá como escenario el estadio Spotify Camp Nou.
Barcelona vs Real Madrid EN VIVO juegan HOY domingo 25 de octubre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de la victoria de visita por 5-2 ante Real Betis, el conjunto culé recibirá a Real Madrid en el fútbol español. Por el lado de los dirigidos por José Mourinho, golearon 4-1 a Sevilla en el último partido por el campeonato. Un dato a tener en cuenta es que el equipo de Hansi Flick no pierde el clásico hace dos encuentros.
Horarios por país del partido Barcelona vs Real Madrid
El duelo entre Barcelona y Real Madrid se disputará este domingo 25 de octubre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
- Partidos de hoy, viernes 23 de octubre EN VIVO: horarios de Melgar, Atlético Grau, Stuttgart y dónde ver fútbol por TV
- Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
Canal para ver Barcelona vs Real Madrid
El partido entre Barcelona y Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga de España será transmitido por la señal de DSports.
Estadio donde se juega Barcelona vs Real Madrid
Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en el Spotify Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para albergar a 105.000 espectadores.
Alineaciones Barcelona vs Real Madrid: posibles formaciones
- Barcelona: García; Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Yamal, Gordon, López y Raphinha.
- Real Madrid: Courtois; Rüdiger, Konaté, Huijsen; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Cucurella; Bellingham; Diomandé y Mbappé.
Pronóstico de Barcelona vs Real Madrid
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Real Madrid.
- Betsson: gana Barcelona (1,58), empate (5,70), gana Real Madrid (4,00)
- Betano: gana Barcelona (1,70), empate (5,40), gana Real Madrid (4,00)
- Caliente: gana Barcelona (1,66), empate (5,70), gana Real Madrid (3,80)
- Bet365: gana Barcelona (1,62), empate (5,75), gana Real Madrid (3,70)
- 1XBet: gana Barcelona (1,67), empate (5,63), gana Real Madrid (4,21)
- Doradobet: gana Barcelona (1,64), empate (5,66), gana Real Madrid (3,75).
Últimos partidos de Barcelona
- PSG 4-2 Barcelona | 20.10.26
- Real Betis 2-5 Barcelona | 17.10.26
- Galatasaray 1-4 Barcelona | 13.10.26
- Barcelona 3-0 Getafe | 10.10.26
- Sevilla 1-3 Barcelona | 19.09.26
Últimos partidos de Real Madrid
- Real Madrid 4-1 RB Leipzig | 21.10.26
- Real Madrid 4-1 Sevilla | 18.10.26
- Roma 3-4 Real Madrid | 14.10.26
- Real Madrid 1-0 Villarreal | 10.10.26
- Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid | 20.09.26