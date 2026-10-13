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¡De Perú para el Vaticano! Así suena ‘Quien vuelve trae esperanza’, la nueva canción dedicada al Papa León XIV a un mes de su retorno al país

Coco Llaque presentó ‘Quien vuelve trae esperanza’, un vals norteño interpretado por el cuarteto Criollas que rinde homenaje al papa León XIV y destaca su vínculo con el Perú.

Con este estreno en octubre, Coco Llaque busca rendir homenaje al Santo Padre y dejar un legado artístico sobre su conexión con el pueblo peruano. Fotos: difusión
Con este estreno en octubre, Coco Llaque busca rendir homenaje al Santo Padre y dejar un legado artístico sobre su conexión con el pueblo peruano. Fotos: difusión
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El compositor peruano Coco Llaque presentó su más reciente creación musical, ‘Quien vuelve trae esperanza’, un vals norteño con el que culmina su trilogía de composiciones en homenaje al papa León XIV. El lanzamiento se produce a un mes de la visita del sumo pontífice al Perú, programada, según lo anunciado, del 11 al 17 de noviembre.

Esta nueva pieza se suma al tondero 'De Chiclayo al Vaticano' y a la marinera norteña 'A Imagen y Semejanza', conformando una propuesta artística que rinde tributo al Santo Padre mediante tres géneros tradicionales de la costa norte del país.

La interpretación de ‘Quien vuelve trae esperanza’ está a cargo del cuarteto Criollas, conformado por las cantantes Sonia Valderrama, María del Carmen Padilla, Mariella Fonseca y Verna Blue. La producción también cuenta con la participación del músico Carlos Cóndor, responsable de los arreglos y la guitarra.

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Coco Llaque rinde homenaje al papa León XIV

Con esta propuesta musical, Coco Llaque busca destacar la riqueza cultural del Perú y rendir homenaje al papa León XIV, quien mantiene una estrecha relación con la región Lambayeque. Para ello, eligió tres expresiones representativas de la música norteña: el tondero, la marinera norteña y el vals norteño, géneros que permiten transmitir la identidad y el sentimiento de una población que guarda especial cariño por el pontífice.

El estreno de esta última composición adquiere, además, un significado particular al realizarse durante octubre, mes en el que el Perú celebra la música criolla. De esta manera, el compositor limeño une la tradición musical nacional con el acontecimiento religioso que representa la anunciada visita del Santo Padre.

El cuarteto Criollas interpreta la nueva pieza, que se une a los temas 'De Chiclayo al Vaticano' y 'A Imagen y Semejanza', destacando la identidad cultural de Lambayeque.

El cuarteto Criollas interpreta la nueva pieza, que se une a los temas 'De Chiclayo al Vaticano' y 'A Imagen y Semejanza', destacando la identidad cultural de Lambayeque. Foto: difusión

La trilogía también ha conseguido importantes reconocimientos. El tondero 'De Chiclayo al Vaticano' fue seleccionado por Vatican News como acompañamiento musical de dos documentales dedicados a la trayectoria de Robert Prevost, nombre de nacimiento del papa León XIV. Por su parte, la marinera norteña 'A Imagen y Semejanza' alcanzó la etapa final del Concurso Nacional ‘León de la Esperanza’, iniciativa organizada por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y el Ministerio de Cultura.

Con esta tercera entrega, Coco Llaque completa un proyecto que combina música, tradición y devoción, y que busca dejar un testimonio artístico del vínculo entre el papa León XIV y el pueblo peruano.

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