Una manzana ayudó a científicos a cultivar cartílago humano en laboratorio: así hicieron que las células crecieran sobre su estructura El estudio muestra que las células crecen en un armazón de manzana descelularizado, facilitando el desarrollo tridimensional del tejido.

Científicos de la Universidad de Caen Normandie y BioConnect han cultivado cartílago humano usando pulpa de manzana como soporte, un avance que podría revolucionar los trasplantes.

Científicos de la Universidad de Caen Normandie y BioConnect han cultivado cartílago humano usando pulpa de manzana como soporte, un avance que podría revolucionar los trasplantes. Ilustración LR

Científicos de la Universidad de Caen Normandie, en Francia, y el laboratorio BioConnect emplearon pulpa de manzana como soporte para cultivar cartílago humano. Publicado en Journal of Biological Engineering, el trabajo registró que las células crecieron sobre ese armazón botánico y generaron moléculas propias del tejido cartilaginoso.

El proyecto partió de un estudio canadiense previo que probó que el entramado de esta fruta, tras eliminar su contenido celular, admitía cultivos de mamíferos. Mediante dicho enfoque, el equipo galo busca sustituir los trasplantes tradicionales que exigen tomar muestras sanas de otra zona anatómica.

¿Cómo la estructura porosa de la manzana sirvió de soporte para cultivar cartílago humano?

Los investigadores aplicaron la descelularización sobre finas láminas de manzana Granny Smith para eliminar su contenido celular y preservar el armazón de celulosa. A través de los microcanales de dicha estructura, las células se anclaron y avanzaron hacia el interior, lo que facilitó el desarrollo tridimensional del tejido.

El estudio evaluó cuatro linajes de células progenitoras procedentes de médula ósea, pulpa dental, tabique nasal y pericondrio auricular. Las muestras derivadas de la cubierta del oído lograron el desempeño más prometedor en la generación de cartílago, sin requerir hipoxia ni ajustes en la concentración de oxígeno.

Mediante tinciones histológicas y análisis de expresión genética, el equipo verificó la formación del nuevo tejido cartilaginoso. Frente al alginato, el andamio frutal potenció con mayor intensidad la activación de marcadores genéticos característicos de esta matriz conectiva, según reporta Springer Nature Link.

¿Qué pruebas faltan para aplicar el cartílago cultivado en medicina?

Los investigadores deben calcular el tiempo de degradación del biomaterial y precisar la estructura celular de este tejido bioingenieril. Asimismo, el equipo de Springer Nature Link propone contrastar su geometría y firmeza física frente a las alternativas terapéuticas actuales.

La iniciativa VEGECART, desarrollada por BioConnect, evaluará una prótesis auricular en lagomorfos. El protocolo contempla monitorear el avance mediante imágenes por resonancia magnética y verificar su integración con zonas contiguas, junto con su flexibilidad y durabilidad.

Tras culminar la fase experimental en animales, los estudios clínicos confirmarán la inocuidad del injerto. Karim Boumédiene, firmante del trabajo, señaló en The Conversation que dichos análisis buscarán "evaluar el comportamiento de estos tejidos a largo plazo y el beneficio para los pacientes".