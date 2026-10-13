¿Visita de León XIV a Perú está en riesgo? Esto explican especialistas tras cirugía pulmonar del Papa

El papa León XIV fue sometido a una cirugía torácica en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. El examen histológico confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que suele localizarse en las zonas periféricas del pulmón.

Según un comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede, la intervención fue un éxito y no se produjeron complicaciones, por lo que tras un breve periodo de observación, el sumo pontífice regresó a su habitación en la décima planta de un policlínico de Roma.

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En los próximos días se realizarán los exámenes postoperatorios y el análisis del material extirpado. Por el momento, el plazo de su estancia hospitalaria es el anunciado previamente, aproximadamente una semana. Sin embargo, el médico neumólogo Dennis Valer Ugarte explicó que este periodo podría ser aún mayor.

¿Cuánto podría tardar la recuperación de León XIV?

Según Valer, el proceso de recuperación del Santo Padre se perfila para extenderse por lo menos el doble de lo previsto por el Vaticano. "Estadística y científicamente, para un paciente que ha sido intervenido por una cirugía programada y mínimamente invasiva, como es el caso del Santo Padre, el tiempo de recuperación es aproximadamente de 10 a 14 días", señaló.

Si bien este es el periodo estándar de recuperación, el especialista precisó que se deben considerar las características propias del paciente, como la edad y rutina del intervenido, ya que no todas las personas responden de la misma manera al procedimiento. En el caso de León XIV, se trata de un adulto mayor de 71 años con una carga excepcional por su alta investidura, factores que tendrán que ser considerados por los médicos para su proceso de recuperación, agregó.

Valer también refirió que la reincorporación a sus actividades cotidianas se realizaría de manera progresiva, siempre bajo los controles médicos respectivos. "Las primeras 48 horas contemplan reposo absoluto con un enfoque prioritario en el manejo del dolor y la rehabilitación pulmonar. Durante el periodo de 10 a 14 días, se realizarán controles médicos periódicos para ir evaluando su situación", explicó.

¿Visita del León XIV a Perú está en riesgo tras cirugía?

El médico también se refirió a la posibilidad de que, a partir de esta intervención sanitaria, se vea afectado el viaje programado del papa León XIV a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre, incluyendo su visita a Perú. Al respecto, Valer sostuvo que si bien uno como persona puede ser optimista y desear que la visita se concrete, actualmente no es lo más recomendable para la salud del Santo Padre.

"Sumarle al estrés de la cirugía una visita que va demandar agotamiento en él, definitivamente no es lo más saludable. Lo que todos queremos es que venga al Perú, pero eso no corresponde a un paciente postoperado. Un paciente postoperado tiene que guardar reposo, si bien es cierto no es un reposo absoluto, pero sí tiene que guardar reposo relativo", indicó.

El especialista precisó que su opinión se basa en la línea objetiva de recuperación sanitaria que debería seguir el sumo pontífice. "Más que optimistas, debemos ser objetivos, y así siendo objetivos también tendríamos que ser empáticos. Todos queremos que el papa esté en el Perú, por todo lo que representa en el mundo y más en nuestro país, pero no creo que sea lo más adecuado en estas condiciones", finalizó.

Médico de Italia recomienda evitar viajes en avión por 20 días

En medio de las dudas sobre el proceso de recuperación del papa León XIV, el jefe del servicio de cirugía torácica del hospital Policlínico Umberto I de Roma, profesor Federico Venuta, señaló a la agencia internacional AFP que "por regla general, se recomienda evitar los viajes en avión durante unos veinte días después de estas intervenciones".

Si bien la proyección del experto podría encajar con las fechas previstas para el viaje pastoral de León XIV hacia América Latina en noviembre, aún no se ha brindado información sobre el tratamiento que seguirá el papa cuando reciba el alta de cirugía tras la operación de cáncer de pulmón. Una fuente del Vaticano señaló al medio que se estaban realizando más pruebas para determinar si el cáncer se había extendido.