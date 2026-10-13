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Política

Papa León XIV Últimas Noticias: Sumo pontífice es hospitalizado hoy para operación de nódulo pulmonar

El pontífice, de 71 años, ingresará al Policlínico Gemelli de Roma antes del mediodía para someterse a la intervención, luego de que los especialistas recomendaran retirarle la lesión, identificada en una fase muy temprana y bien localizada.

El papa León XIV explicó que los médicos detectaron la lesión en controles recientes.
El papa León XIV explicó que los médicos detectaron la lesión en controles recientes.
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El Papa León XIV será operado este martes 13 de octubre para extirparle un nódulo pulmonar detectado durante recientes revisiones médicas, informó el Vaticano. El pontífice, de 71 años, ingresará al Policlínico Gemelli de Roma antes del mediodía para someterse a la intervención, luego de que los especialistas recomendaran retirarle la lesión, identificada en una fase muy temprana y bien localizada. Debido al procedimiento y al periodo de recuperación, la Santa Sede anunció la cancelación de todas las audiencias papales hasta el próximo 20 de octubre. Se estima que la estancia hospitalaria y la convalecencia duren aproximadamente una semana.

Papa León XIV Últimas Noticias EN VIVO

05:07
13/10/2026

El emotivo pedido del papa León XIV a los fieles antes de su operación

En una publicación en su cuenta de X, el papa León XIV, de 71 años, dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes lo acompañan espiritualmente ante este nuevo episodio relacionado con su salud.

"Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones", manifestó el pontífice en su publicación.

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