Vocero de la Diócesis de Chiclayo ante posible cancelación de viajes del papa León XIV: "Hay que primar la salud"

El padre César Noriega, responsable del área de Comunicaciones de la Diócesis de Chiclayo, se pronunció sobre cómo han sido recibidos los reportes acerca del estado de salud del papa León XIV, luego de que se conociera que padece cáncer de pulmón. El sacerdote señaló que la salud del sumo pontífice debe ser prioritaria y que, si ello implica cancelar su viaje al Perú, previsto para mediados de noviembre, la decisión será comprendida.

“La noticia de la enfermedad del papa nos tomó a todos por sorpresa, y también creo que estamos a la espera. Si Dios permite que se dé (el viaje a Chiclayo), bien, qué bueno; y si no, también, porque hay que priorizar la salud: no puede venir y compartir con nosotros si no está bien físicamente. Yo creo que él tendría todas las ganas de venir, pero ahí los médicos dispondrán. Todavía no se ha manifestado ninguna información oficial al respecto, pero estamos rezando para que sea lo que Dios quiera”, indicó.

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El vocero de la Diócesis de Chiclayo señaló que la noticia ha unido en oración a los fieles de la ciudad norteña, quienes esperan con calma conocer más detalles sobre el estado de salud del papa. Asimismo, indicó que la comunidad se encuentra consternada por el vínculo que León XIV mantiene con Chiclayo.

“Hay que recordar el gesto sencillo y sereno con el que explicó que la enfermedad fue detectada en una etapa temprana y que, siguiendo los consejos de los médicos pertinentes, ha decidido operarse. Y, como buen pastor, no ocultó, porque así lo manifestó el día que dio el anuncio, su necesidad de encomendarse a nuestras oraciones y a nuestra cercanía espiritual. De alguna manera, nosotros hemos visto esto como un gesto que nos conmueve y nos interpela, porque él acompañó a este pueblo, conoce sus alegrías y sus dificultades, ha caminado entre nosotros aquí, en la diócesis de Chiclayo, y ha compartido su vida con las comunidades más sencillas, escuchando, consolando y animando la fe. Creo que ahora nos toca a nosotros devolverle ese cariño”, señaló.

Vocero del Arzobispado de Lima señala que salud del papa debe ser priorizada

Juan José Dioses, vocero del Arzobispado de Lima, también se refirió al estado de salud del papa León XIV. El representante eclesiástico señaló que cualquier modificación de la agenda del sumo pontífice sería entendible ante su delicada condición médica.

En declaraciones a Canal N, Dioses destacó la transparencia del pontífice al informar sobre su intervención médica y pedir que lo acompañen con sus oraciones. Asimismo, resaltó el afecto que los peruanos sienten por el papa y sostuvo que su recuperación debe ser la prioridad. Según indicó, los próximos anuncios oficiales permitirán conocer más detalles sobre su evolución.

El vocero también recordó que no es habitual que un papa comunique personalmente noticias de esta naturaleza. En diálogo con La República, consideró que esta semana será importante para esclarecer tanto los detalles del tratamiento como la continuidad de los viajes programados. Por ello, pidió esperar los pronunciamientos de la Santa Sede y mantener la fe en la recuperación del pontífice.