Papa León XIV tenía un tumor cancerígeno en el pulmón, confirmó el Vaticano

El papa León XIV fue sometido a una cirugía torácica para extirpar una lesión en el pulmón derecho. Durante la intervención, el examen histológico confirmó que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón que ya se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios.

Según el comunicado sobre el estado de salud del Santo Padre, los médicos retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica quirúrgica videoasistida, con el objetivo de garantizar la extirpación completa de la lesión.

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Vaticano confirmó cáncer pulmonar

El diagnóstico fue confirmado durante la operación mediante el análisis histológico del tejido extraído. Hasta el momento, la información difundida no precisa otros detalles sobre la evolución posoperatoria del pontífice ni sobre la necesidad de tratamientos complementarios.

La noticia genera interrogantes sobre la recuperación del papa León XIV y su prevista visita pastoral al Perú en noviembre. Sin embargo, para determinar cómo podría influir la intervención en sus actividades y desplazamientos, será necesario conocer nuevos detalles médicos y la evolución de su recuperación.