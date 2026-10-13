Papa León XIV: así reaccionó la prensa internacional tras ser operado por un tumor cancerigeno

La operación del papa León XIV para extirpar una parte del pulmón derecho tras detectarse una masa cancerosa ha generado repercusión internacional y ha situado su estado de salud entre los temas de interés de los medios de comunicación de distintos países.

Los médicos realizaron la intervención el martes en el hospital Gemelli de Roma. Durante la operación, que duró aproximadamente 90 minutos, extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Según el Vaticano, el procedimiento se desarrolló sin complicaciones y permitió confirmar el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, una enfermedad que ya se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios.

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Tras la cirugía, el pontífice despertó con normalidad y regresó a su habitación, donde había pedido la cena. Aunque la operación fue calificada como exitosa, todavía no se conoce si la enfermedad se ha extendido a otras partes del organismo. Consultada sobre esta posibilidad, una fuente del Vaticano señaló que los especialistas estaban realizando más pruebas para determinar el alcance del cáncer.

Así informa la prensa internacional sobre la salud del papa León XIV

El medio italiano la Corriere della Sera informa sobre la operación del papa León XIV en el hospital Gemelli de Roma, los detalles del equipo médico y la evolución posterior a la intervención. También destaca la suspensión de las audiencias papales hasta el 20 de octubre y las declaraciones del cardenal Pietro Parolin, quien expresó confianza en la recuperación del pontífice.

Corriere della Sera

La cobertura de BFMTV destaca que la operación pulmonar del papa León XIV concluyó de forma positiva, con una intervención que permitió extirpar parte del pulmón afectado. El medio francés pone el foco en el resultado de la cirugía y en la evolución del pontífice tras el procedimiento.

BFM

La cobertura de TN (Todo Noticias), de Argentina, se centra en el primer parte médico del papa León XIV tras la operación y destaca la confirmación del diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

papa león

La BBC News destaca el ingreso del papa León XIV en el hospital Gemelli de Roma para someterse a una operación destinada a extirpar una lesión pulmonar detectada durante controles médicos. El medio recoge la preocupación de los fieles ante su estado de salud, así como la expectativa por su recuperación y su próximo viaje a América Latina.

papa León XVI

La cobertura del diario alemán WELT destaca la confirmación del cáncer de pulmón del papa León XIV tras la operación en Roma. Además de detallar la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho y la ausencia de complicaciones.