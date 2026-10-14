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Arequipa en alerta: dos incendios forestales siguen activos en el valle del Colca y afectan pastos naturales

Dos incendios forestales están activos en el valle del Colca, Arequipa, afectando áreas de Callalli y Coporaque. Las autoridades locales trabajan en su contención.

Dos incendios forestales activos en el valle del Colca, Arequipa: autoridades y pobladores luchan contra las llamas
Dos incendios forestales activos en el valle del Colca, Arequipa: autoridades y pobladores luchan contra las llamas
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Dos incendios forestales permanecen activos en el valle del Colca, en la provincia de Caylloma, región Arequipa. Los siniestros afectan la cobertura vegetal y los pastos naturales de los distritos de Callalli y Coporaque, donde las autoridades locales y los pobladores ejecutan acciones para contener el avance del fuego.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, las emergencias comenzaron alrededor de la 1.00 p. m. del martes 13 de octubre. Hasta este miércoles, la extensión de las áreas afectadas aún se encuentra por determinar.

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Incendios afectan dos distritos de Caylloma

Uno de los incendios se registra en el sector de Urinsaya, en el distrito de Callalli. El segundo afecta los sectores de Marquishahui y Bomboncilla, en el distrito de Coporaque.

En ambos casos, los grupos de Gestión del Riesgo de Desastres de las municipalidades distritales coordinan con las autoridades locales y los pobladores las labores de control y contención para evitar que las llamas alcancen otras áreas.

El COER Arequipa mantiene el monitoreo de las emergencias para conocer la evolución de los incendios y las acciones desplegadas en cada zona.

Autoridades piden evitar quemas de pastizales

Ante la persistencia del fuego, las autoridades exhortaron a la población a evitar acciones que puedan provocar o propagar nuevos incendios forestales, en especial la quema de pastizales y residuos vegetales.

Mientras continúan las labores de control, la superficie afectada por ambos siniestros permanece pendiente de evaluación.

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