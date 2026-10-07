Madre gestante y su bebé mueren en el hospital Honorio Delgado de Arequipa: cuestionan atención recibida

Una mujer gestante de 35 años y su bebé fallecieron en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, tras criticas por supuesta negligencia médica en su atención. | Composición LR

Una mujer gestante de 35 años y su bebé fallecieron en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, tras criticas por supuesta negligencia médica en su atención. | Composición LR

Una mujer gestante de 35 años y su bebé fallecieron en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, luego de permanecer internados desde el domingo hasta el último lunes. La familia cuestiona la atención recibida durante las horas previas a su muerte, denuncia presuntos malos tratos y solicita una investigación para determinar qué ocurrió y qué profesionales participaron en su atención.

De acuerdo con los familiares, la mujer, contadora de profesión, padecía una afección cardíaca y había sido internada para dar a luz. Los deudos también aseguran que intentaron ingresar un medicamento para su problema al corazón, pero que el personal de seguridad no habría permitido su ingreso.

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Familiar asegura que no le permitieron ingresar medicamento

Una de las familiares relató que acudió al hospital con el medicamento y que, al intentar ingresar a la zona donde se encontraban las gestantes, un trabajador de seguridad se lo habría impedido. Según su versión, ante la desesperación comenzó a reclamar y finalmente ingresó por la fuerza.

“La guardia de la puerta donde están las madres internadas para dar partos me botó a la fuerza. Con mi medicamento no me quiso hacer pasar. El medicamento era para cardio, no me dejó. Por eso empecé a gritar y pasé a la fuerza y ya estaba ella sin vida, ya estaba muerta”, relató.

La familia sostiene que la paciente ingresó el domingo alrededor de las 5 p. m. y que durante la mañana del lunes todavía se encontraba consciente. Sin embargo, cuestiona que no se le hayan realizado, según su versión, los controles que consideraban necesarios y señala que su estado empeoró durante la tarde.

“Ella entró bien, a eso de las 5, y el lunes volvimos a verla. Los doctores no le atendieron desde el domingo hasta el lunes 9 de la mañana u 8. Ella se puso más mal a las 3 de la tarde, pero hasta esas horas no la atendían”, contó una familiar.

Los deudos también aseguran que la mujer les manifestó que sentía dolor en el pecho y que tenía poca dilatación. Por ello, solicitan conocer en qué momento sufrió el primer paro cardíaco y quiénes estuvieron a cargo de su atención.

Familia cuestiona decisión sobre el parto

Otro de los cuestionamientos de los familiares está relacionado con la vía del parto. Según los deudos, antes de conocer el fallecimiento de la mujer y su bebé, pidieron que se evaluara la posibilidad de realizar una cesárea.

“Cuando nos dieron la noticia de la muerte, yo le dije: ¿por qué no le hicieron una cesárea? Nosotros le dijimos ‘hágale cesárea’, pero la enfermera dijo que no debía hacerse porque debía darlo natural para no poner en peligro al bebé”, relató una familiar.

La familia sostiene que posteriormente, durante la autopsia, se les informó que el bebé habría fallecido antes que la madre. Los deudos piden que esta información sea esclarecida dentro de una investigación.

Hospital niega negligencia y señala que paciente sufrió ocho paros

El director adjunto del Hospital Regional Honorio Delgado, José Tanco, rechazó que haya existido negligencia o demora en la atención. Según explicó, la paciente presentaba una patología cardíaca y sufrió hasta ocho paros durante su permanencia en el establecimiento.

“En la unidad coronaria, la paciente ha hecho ocho paros. Hemos tratado de sacarla de los ocho paros, pero lamentablemente al final falleció. Cuando salió de uno de los paros se tomó la decisión de sacar al bebé; lo llevamos a sala, pero ya con los ocho paros el bebé también falleció”, explicó.

El funcionario también señaló que la afección cardíaca no habría sido registrada durante los controles prenatales realizados fuera de establecimientos del Ministerio de Salud. La familia, por su parte, pide que se revise toda la atención brindada desde el ingreso de la gestante hasta su fallecimiento.

Otras madres denuncian presuntos malos tratos

La República también conversó con otras mujeres que dieron a luz en el Hospital Regional Honorio Delgado. Algunas solicitaron mantener su identidad en reserva y relataron experiencias que calificaron como negativas durante el trabajo de parto.

“Hay personas que te tratan como humano y otras mal. Son muy drásticos. Te dicen: ‘¿Para qué cosa abres las piernas si vas a estar gritando?’. Cuando te hacen ecografía y peor si eres primeriza y te quejas por el dolor, te dicen: ‘Así no podemos trabajar’”, contó una de las madres.

Otra mujer, quien tuvo a su primer hijo en el establecimiento, aseguró que durante el parto recibió un trato que consideró poco paciente.

“Muy impacientes. Me dicen ‘puja’, más bien te amenazan. Te dicen: ‘Si no pujas bien, te vamos a regresar a la otra sala’, creo que es donde dilatan. Yo ya no quería regresar y le digo ‘ayúdame’. Solo recuerdo a una de las cinco personas que estaban allí; fue paciente y amable, una enfermera”, relató.

La familia de la mujer fallecida exige que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y la de su bebé. Asimismo, pide identificar a los profesionales que participaron en la atención y determinar si existió alguna irregularidad. En caso de encontrarse responsabilidades, solicitan que se adopten las medidas correspondientes.