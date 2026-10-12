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Sociedad

Derrumbe de rocas bloquea parcialmente la Panamericana Sur en Arequipa y restringe el tránsito

Las labores incluyen el uso de maquinaria pesada y voladuras controladas para fragmentar grandes bloques de piedra. Aunque se ha habilitado un carril, la limpieza aún continúa en la zona.

Los trabajos para retirar las piedras afectadas incluyen el uso de maquinaria pesada y procedimientos especializados, permitiendo el paso parcial de vehículos en la vía.
Los trabajos para retirar las piedras afectadas incluyen el uso de maquinaria pesada y procedimientos especializados, permitiendo el paso parcial de vehículos en la vía.Foto: Difusión
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El tránsito vehicular continúa restringido en el kilómetro 770+020 de la carretera Panamericana Sur, en el sector de La Planchada, Arequipa, debido a la caída de rocas de gran tamaño que afectó la vía. Provías Nacional ejecuta labores de limpieza y retiro del material para recuperar la circulación por ambos carriles, luego del derrumbe registrado el día anterior.

Los trabajos incluyen el uso de maquinaria pesada y procedimientos de perforación y voladura controlada para fragmentar las piedras que no pudieron ser desplazadas durante las primeras intervenciones. Aunque estas acciones permitieron recuperar parcialmente el paso de vehículos, las labores continúan en la zona para completar la limpieza de la carretera.

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Provías Nacional realiza voladura controlada para retirar rocas de gran tamaño en La Planchada

La magnitud de las rocas que cayeron sobre la Panamericana Sur obligó al personal de Provías Nacional a ejecutar trabajos especializados para facilitar su remoción. La entidad realizó perforaciones y una voladura controlada con el objetivo de fracturar los bloques que permanecían sobre la vía y que impedían avanzar con la limpieza.

Las intervenciones se desarrollan después del derrumbe ocurrido el día anterior, que interrumpió temporalmente la circulación vehicular. Desde las primeras horas de la mañana, los trabajadores, con apoyo de maquinaria pesada, retiraron parte de las piedras acumuladas sobre el asfalto.

Estas acciones permitieron despejar uno de los carriles y habilitar el área de descanso, lo que hizo posible restablecer el tránsito de manera parcial. Sin embargo, debido al tamaño de los bloques restantes, fue necesario recurrir a la perforación y la voladura controlada antes de continuar con el retiro del material.

Tras completar ese procedimiento, el personal trabaja en la remoción de las rocas fragmentadas para despejar el tramo afectado y permitir que ambos carriles vuelvan a estar disponibles.

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Tránsito restringido en la Panamericana Sur: recomendaciones para circular por Arequipa

Mientras continúan las labores en La Planchada, la circulación vehicular permanece limitada en el kilómetro 770+020 de la carretera Panamericana Sur. La habilitación parcial de la vía permite el paso de vehículos, pero todavía no se ha completado la limpieza necesaria para recuperar la circulación por ambos carriles.

Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores que transiten por el sector mantener la precaución durante el recorrido y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

Las restricciones se mantienen mientras Provías Nacional culmina el retiro de las rocas de gran magnitud que quedaron sobre la carretera. La recuperación total del tránsito depende de que se despeje el material acumulado y se habiliten los dos carriles del tramo afectado por el derrumbe.

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