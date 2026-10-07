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Arequipa: niño de 11 años muere tras violento choque entre trimoto y camión en Majes

Ambos conductores han sido detenidos y están bajo investigación por presunto homicidio culposo mientras se esclarecen las circunstancias del accidente.

El menor falleció luego del impacto entre la trimoto y el camión.
El menor falleció luego del impacto entre la trimoto y el camión. | Composición LR
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Un niño de 11 años murió luego de que la trimoto en la que viajaba junto a su padre chocara contra un camión en el distrito de Majes, en la provincia de Caylloma, Arequipa. El accidente ocurrió la tarde del lunes 5 de octubre y dejó también herido al padre del menor, quien continúa recuperándose en un establecimiento de salud.

El hecho se registró aproximadamente a las 5.45 p. m., a la altura de la parcela 81, cerca de un asentamiento del sector de El Pedregal. El menor, identificado con las iniciales K.C.C., viajaba como pasajero en una trimoto de placa 1544-NK, conducida por su padre, Richard Choquemaqui Chinchercoma, de 37 años.

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Por causas que todavía son materia de investigación, la trimoto terminó impactando contra un camión Volvo de placa V5R-929, conducido por Ricardo Concepción Palma Vilca, de 55 años. Debido a la gravedad del impacto, el niño perdió la vida en el lugar.

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Padre del menor continúa hospitalizado

Tras el accidente, Richard Choquemaqui Chinchercoma fue trasladado al Hospital de Majes para recibir atención médica por las lesiones que sufrió. El padre del menor permanece bajo atención mientras se recupera del accidente.

Tanto Choquemaqui Chinchercoma como Palma Vilca fueron detenidos por la Policía y son investigados por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, derivado del accidente de tránsito.

La detención de ambos conductores se realiza mientras las autoridades determinan las circunstancias exactas en las que ocurrió el choque y establecen las responsabilidades que correspondan.

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Peritos investigan causas del accidente

Personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de Arequipa realiza las diligencias para esclarecer la dinámica del accidente. Los peritos deberán analizar las condiciones de la vía, los vehículos involucrados y otros elementos que permitan determinar cómo se produjo la colisión.

El Ministerio Público también participa en las actuaciones correspondientes por el fallecimiento del menor y en la investigación que busca establecer eventuales responsabilidades penales.

Las autoridades continuarán con la recopilación de evidencias y declaraciones de los involucrados y testigos antes de determinar las circunstancias y responsabilidades definitivas por este accidente ocurrido en Majes.

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