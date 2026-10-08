El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, fue denunciado penalmente tras las muertes de dos personas en la vía Arequipa-La Joya, según informó el consejero regional César Huamantuma. Entre las víctimas se encuentra una adulta mayor y un padre de familia y dirigente del sector construcción. El consejero cuestionó que la autopista haya sido habilitada sin contar con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona.

Según Huamantuma, desde antes de la inauguración advirtió que la autopista no contaba con medidas de seguridad como iluminación, puentes peatonales, intercambios viales y otros. Sin embargo, el consejero sostiene que estas deficiencias fueron ignoradas y las consecuencias terminaron siendo hechos fatales. La vía fue inaugurada el 13 de julio por el Gobierno Regional de Arequipa.

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El primer fallecimiento ocurrió en agosto y el segundo en septiembre. Tras estos hechos, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron diligencias y elaboraron informes sobre las condiciones de la autopista. Según Huamantuma, la Fiscalía exhortó al gobernador a implementar medidas de seguridad, mientras que el informe policial plantea la necesidad de contar con intercambios viales, puentes peatonales e iluminación. El consejero considera que para ejecutar estas obras sí o sí se tendría que interrumpir el tránsito. Pero por sobre todo, está la vida de las personas. "¿Acaso quieren que se muera un niño? ¿Acaso están esperando eso?", afirmó.

Gobernador de Arequipa es denunciado penalmente tras dos muertes en la vía Arequipa-La Joya

Familias afectadas evalúan denuncias

Una de las familias que perdió a un ser querido en esta autopista con deficiencias evalúa denunciar o sumarse a la denuncia presentada por el consejero regional de Arequipa.

Por último, la consejera Amalia Palomino exigió al gobernador Rohel Sánchez que dé explicaciones, especialmente a las familias enlutadas por las dos muertes registradas en la autopista.

Gobernador no responde a la prensa

La República trató de comunicarse con el gobernador Rohel Sánchez para conocer su posición frente a estos cuestionamientos. Sin embargo, evitó responder sobre las dos muertes y la denuncia penal. "No nos vamos a pronunciar", respondió a La República.