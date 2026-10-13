Delincuentes atan de manos a una familia entera y les roban S/ 27.500 de ahorros en Arequipa

Cuatro delincuentes irrumpieron alrededor de la 1.00 a. m. del martes 13 de octubre en la vivienda de una familia que dormía y amarraron de las manos al padre, la madre y su hija menor para robarles sus ahorros. El violento asalto ocurrió en una precaria casa de la asociación Nueva Molina, en las afueras del distrito de Uchumayo, Arequipa.

Cuando la familia estaba inmovilizada y atemorizada, los asaltantes se llevaron S/ 25.000 que habían obtenido por la venta de un terreno y otros S/ 2.500 recaudados mediante una pollada. En total, los delincuentes robaron S/ 27.500, monto que los afectados mantenían escondido en un contenedor de metal dentro de su vivienda.

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Tras la huida de los cuatro asaltantes, los familiares intentaron liberarse de las ataduras y lograron soltarse. Luego, acudieron a la comisaría de Uchumayo para denunciar el robo y solicitar que se investigue lo ocurrido.

Familia sospecha del comprador del terreno

Según fuentes cercanas a La República, los integrantes de la familia eran los únicos que conocían la existencia del dinero y el lugar donde lo guardaban. Por ello, los afectados buscan esclarecer cómo los delincuentes habrían sabido dónde encontrar sus ahorros.

Las sospechas de la familia apuntan al comprador del terreno, quien habría sido una de las últimas personas con las que tuvo contacto antes del asalto. Sin embargo, no se ha establecido su participación en el delito. Los afectados piden justicia y esperan que la Policía identifique a los responsables y esclarezca cómo llegaron a conocer la existencia del dinero.