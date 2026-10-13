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Deportista denuncia tocamientos indebidos mientras corría por el malecón de Miraflores: buscan a hombre en scooter

Valeria Martínez, conocida como Valefit en redes sociales, denunció que un sujeto la agredió sexualmente la mañana del domingo 11 de octubre. Cámaras de seguridad registraron parte del ataque y la Municipalidad de Miraflores entregó las imágenes para ayudar a identificar al responsable.

Más de 400 casos de acoso sexual en espacios públicos
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Valeria Martínez, deportista e influencer conocida como Valefit, denunció haber sufrido tocamientos indebidos mientras corría por el malecón Cisneros, en Miraflores. El ataque ocurrió el domingo 11 de octubre, poco después de las 5.00 a. m., cerca del parque Alberto Andrade Carmona, conocido como Parque del Amor.

La deportista realizaba su entrenamiento habitual cuando un hombre que se desplazaba en un scooter se acercó y la agredió antes de huir. Las cámaras de seguridad del distrito captaron parte de la secuencia, que ella también difundió en sus redes sociales para denunciar lo sucedido y contribuir con la identificación del responsable.

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En las grabaciones se observa al sujeto cambiar de dirección cuando la atleta aparece corriendo en sentido contrario. Luego, pasa junto a ella, comete la agresión y acelera para escapar. Durante la huida, hace un gesto de beso volado a la deportista, quien sacó su celular para registrar el trayecto que siguió.

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Denuncia formal y cámaras de seguridad

Martínez acudió el lunes 12 de octubre al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Miraflores para formalizar la denuncia, acompañada de personal de la municipalidad. La comuna le entregó los registros de seguridad que podrían ayudar a identificar al hombre.

Funcionarios municipales indicaron que cuentan con videos de otras cámaras cercanas al lugar de los hechos. Esas grabaciones también podrían contribuir a establecer la identidad del denunciado mediante herramientas tecnológicas. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre su identificación.

La atleta explicó que decidió exponer el caso para visibilizar las agresiones que sufren otras personas. En sus redes sociales, expresó: "No busco hacerle daño a nadie. No busco venganza. Busco que esto no vuelva a suceder".

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Martínez también manifestó su temor de volver a salir a la calle después de lo ocurrido. El ataque, registrado mientras cumplía con una actividad habitual de su entrenamiento, ha generado preocupación por la seguridad de quienes practican deporte en espacios públicos.

Más de 400 casos de acoso sexual

Entre enero y agosto de 2026, el Programa Nacional Warmi Ñan, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), reportó 422 casos de acoso sexual en espacios públicos. Lima Metropolitana concentró la mayor cantidad de denuncias, seguida de Arequipa y La Libertad.

La cifra da cuenta de un problema que afecta a niñas, mujeres y otras personas en lugares de uso común. En el caso de Martínez, las grabaciones de seguridad y la denuncia formal forman parte de las acciones para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.

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