Barcelona vs Atlético de Madrid: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por LaLiga de España 2026-27 Los equipos de Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán en el estadio Spotify Camp Nou en un duelo adelantado por la fecha 23 de LaLiga española.

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en LaLiga de España. Foto: FC Barcelona/Atlético de Madrid/composición LR

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en LaLiga de España. Foto: FC Barcelona/Atlético de Madrid/composición LR

Barcelona busca seguir como líder en LaLiga de España. El equipo dirigido por Hansi Flick recibirá a Atlético de Madrid en el estadio Spotify Camp Nou en un duelo adelantado por la fecha 23 del campeonato español. Los culés llegan a este duelo tras enfrentar a Deportivo La Coruña.

En cuanto a Atlético de Madrid, venció 3-2 a Elche en calidad de visita y va por un resultado que le permita acercarse al actual líder, Barcelona. Tengamos en cuenta que este enfrentamiento se adelanta porque ambos equipos afrontarán la Supercopa de España en febrero.

¿Cuándo juega Barcelona - Atlético de Madrid?

Ambos equipos se enfrentarán el miércoles 2 de diciembre en el estadio Camp Nou. Este escenario tiene capacidad para albergar a 105.000 espectadores.

¿A qué hora juega Barcelona - Atlético de Madrid?

El encuentro inicia a las 3.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona - Atlético de Madrid?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Barcelona y Atlético de Madrid por el canal DSports y la plataforma DGO. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este encuentro por LaLiga de España.

Pronósticos para el partido Barcelona - Atlético de Madrid

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Atlético de Madrid.