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Alumnos del Liceo Naval investigados por presunta agresión sexual habrían admitido su culpa y buscado desvincularse del caso: "Di que yo no fui"

Los mensajes de WhatsApp fueron enviados pocas horas después de la agresión, mostrando preocupaciones por la víctima y referencias a lo sucedido. Los estudiantes presentan versiones contradictorias en sus declaraciones a la PNP.

Los mensajes, enviados el 15 de septiembre, sugieren que los estudiantes intentaban minimizar su participación, afirmando que solo hubo bromas y forcejeos con consentimiento, a pesar de la gravedad de los hechos.
Los mensajes, enviados el 15 de septiembre, sugieren que los estudiantes intentaban minimizar su participación, afirmando que solo hubo bromas y forcejeos con consentimiento, a pesar de la gravedad de los hechos.Foto: composición LR/Difusión
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La investigación sobre la presunta agresión sexual grupal cometida contra un estudiante del colegio Liceo Naval, en la que están involucrados seis alumnos del mismo plantel, suma nuevos elementos. Un reportaje emitido por Cuarto Poder difundió mensajes de WhatsApp que los sospechosos habrían enviado a la víctima el 15 de septiembre, horas después del ataque. En los chats se leen disculpas, referencias explícitas a lo ocurrido y el pedido de uno de los implicados de eximir su participación en el caso.

Los mensajes se enviaron esa misma tarde, luego de que los involucrados acudieran a un restaurante de comida china tras la presunta agresión. Las seis conversaciones ya están en poder de la Fiscalía como parte del expediente; sin embargo, durante sus declaraciones ante la Policía, los escolares cambiaron su versión y sostuvieron que solo se trató de bromas y forcejeos que, según uno de ellos, contaron con consentimiento.

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Mensajes enviados horas después de la agresión revelarían pedidos de perdón y referencias a lo ocurrido

El primer mensaje citado en el reportaje fue enviado a las 17:09, poco después de que los estudiantes descendieran del bus. Uno de los implicados contactó a la víctima para preguntarle cómo se encontraba y pedirle que le avisara si necesitaba algo. Tres minutos después, otro escolar le habría solicitado que negara su participación en los hechos. Este segundo estudiante no aparece en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del restaurante, según Cuarto Poder.

A las 17:22, cuando el grupo ya se encontraba en el establecimiento, otro de los investigados envió un mensaje en el que pidió disculpas y mencionó una acción relacionada con la ropa de la víctima. Las comunicaciones continuaron durante las horas siguientes. Algunos escolares preguntaron por su estado de salud, otros le recomendaron acudir al médico y uno se disculpó por haber sujetado al estudiante.

“Oe, di que yo no fui. Me avisas cómo vas”, “Oe, de mi parte, sorry por lo que pasó”, son algunos de los mensajes enviados a la víctima.

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La Fiscalía ya tiene en su poder estas comunicaciones como parte de las investigaciones.

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Escolares dieron otra versión ante la Policía y cumplen cuatro meses de internamiento preventivo en Maranguita

En sus declaraciones policiales, los estudiantes describieron el episodio como una simple broma entre compañeros. Uno de ellos sostuvo que comenzaron a reírse y forcejear, e insistió en que los hechos ocurrieron con consentimiento; sin embargo, este relato contrasta con las conversaciones que están en manos de la Fiscalía.

Actualmente, los seis implicados cumplen cuatro meses de internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita), ubicado en San Miguel. La gravedad del caso aumenta considerando que, la semana previa a la difusión del reportaje, se reportó una segunda agresión sexual dentro de las duchas del establecimiento, presuntamente vinculada a los mismos escolares.

El escándalo ha abierto un duro debate sobre el acoso y la violencia sexual en los centros educativos, al tiempo que ha desencadenado denuncias por presuntos sesgos de racismo y clasismo en torno al Liceo Naval Almirante Guise, institución administrada por la Marina de Guerra.

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