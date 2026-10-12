Caso Liceo Naval: madre de familia denuncia que implicados tendrían un acuerdo para no culparse

Una nueva denuncia sale a la luz sobre el caso Liceo Naval. La madre de familia de uno de los involucrados en la presunta agresión sexual contra un menor de edad alertó que los alumnos implicados habrían llegado a un acuerdo para no culparse entre ellos, como una forma de protegerse ante la justicia.

Según el testimonio de la mujer, presentado como parte de un adelanto del programa Beto a Saber, la estrategia de los presuntos atacantes para librarse de posibles penas por este caso consistiría en no responsabilizarse entre ellos mismos, sino culpar a su hijo, quien no sería el verdadero agresor.

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Madre revela presunto acuerdo entre implicados

En declaraciones al programa de WillaxTV, la mujer aseguró que existiría un acuerdo entre los implicados por el caso Liceo Naval para evitar revelar su verdadera participación en la presunta agresión sexual contra un menor. "Yo quiero denunciar que habría un acuerdo por parte de ellos para protegerse e inculpar a mi hijo", señaló.

La denunciante también se refirió a los chats recién revelados por el dominical Cuarto Poder, en los que los alumnos investigados por este caso habrían admitido su culpa y buscado desvincularse del caso. Para la mujer, esos mensajes revelarían también que tienen conocimiento de quién fue el principal atacante. "Esos chats develan que ellos saben quien fue el agresor principal", indicó.

Pide que se acuse al verdadero culpable

La madre, cuyo testimonio será revelado por completo esta noche, solicitó que se acuse al verdadero culpable. Agregó que todos los que estuvieron presentes en un restaurante de comida china tras la presunta agresión cometida el 15 de septiembre conocen su identidad. "Todos los que estuvieron en el chifa saben la verdad, sabes quien fue la persona responsable de ese acto", anotó.