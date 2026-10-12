Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Caso Liceo Naval: madre de familia denuncia que implicados tendrían un acuerdo para no culparse

La madre de uno de los involucrados por el caso de presunta agresión sexual reveló que los implicados habrían llegado a un acuerdo para protegerse e inculpar a su hijo, quien no sería el verdadero atacante.

Caso Liceo Naval
Caso Liceo NavalComposición LR / Difusión
Por
google iconLa República en Google

Una nueva denuncia sale a la luz sobre el caso Liceo Naval. La madre de familia de uno de los involucrados en la presunta agresión sexual contra un menor de edad alertó que los alumnos implicados habrían llegado a un acuerdo para no culparse entre ellos, como una forma de protegerse ante la justicia.

Según el testimonio de la mujer, presentado como parte de un adelanto del programa Beto a Saber, la estrategia de los presuntos atacantes para librarse de posibles penas por este caso consistiría en no responsabilizarse entre ellos mismos, sino culpar a su hijo, quien no sería el verdadero agresor.

Video destacado

KEIKO SE CREE 'AVENGER' Y DIPUTADA DE JP PODRÍA SER INHABILITADA POR D1SCRIMIN4CIÓN | ARDE TROYA

Puedes ver

Incendio forestal en Cusco avanza hacia viviendas de Calca pese al apoyo aéreo

lr.pe

Madre revela presunto acuerdo entre implicados

En declaraciones al programa de WillaxTV, la mujer aseguró que existiría un acuerdo entre los implicados por el caso Liceo Naval para evitar revelar su verdadera participación en la presunta agresión sexual contra un menor. "Yo quiero denunciar que habría un acuerdo por parte de ellos para protegerse e inculpar a mi hijo", señaló.

La denunciante también se refirió a los chats recién revelados por el dominical Cuarto Poder, en los que los alumnos investigados por este caso habrían admitido su culpa y buscado desvincularse del caso. Para la mujer, esos mensajes revelarían también que tienen conocimiento de quién fue el principal atacante. "Esos chats develan que ellos saben quien fue el agresor principal", indicó.

Pide que se acuse al verdadero culpable

La madre, cuyo testimonio será revelado por completo esta noche, solicitó que se acuse al verdadero culpable. Agregó que todos los que estuvieron presentes en un restaurante de comida china tras la presunta agresión cometida el 15 de septiembre conocen su identidad. "Todos los que estuvieron en el chifa saben la verdad, sabes quien fue la persona responsable de ese acto", anotó.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, confronta a Franco Velazco tras polémicas declaraciones: “Tiene menos fútbol que una novela turca”

Chats de los asesinos de “China Polo”: “Si no la matas tú, la mato yo”

Marco Antonio Guerrero minimiza a ‘Senderito’ de La Bella Luz como vocalista: “Le falta mucho para cantar, él mismo lo sabe”

Sociedad

¡Reventó! Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: número ganador, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Sismo en Perú EN VIVO hoy, lunes 12 de octubre: epicentro y magnitud del último temblor registrado por el IGP

Incendio forestal en Cusco avanza hacia viviendas de Calca pese al apoyo aéreo

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Chats de los asesinos de “China Polo”: “Si no la matas tú, la mato yo”

Mirtha Vásquez acusa al Gobierno de Fujimori de autoritario: “Solo les queda recurrir a las recetas más cavernarias”

JNJ evalúa destituir a Concepción Carhuancho por aplicar control difuso en un caso de lesa humanidad