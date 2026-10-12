Es impreciso que “robo y hurto” sean el principal delito en Miraflores, como afirmó el virtual alcalde Jorge Muñoz

Jorge Muñoz, el virtual alcalde de Miraflores por Avanza País, afirmó que "el mayor delito del distrito es el robo más hurto", en referencia a la situación de inseguridad ciudadana.

PerúCheck revisó los registros oficiales del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú y determinó que si bien el hurto es el delito con mayor número de denuncias registradas en Miraflores, el robo constituye una categoría diferente y se encuentra en el cuarto lugar. Es decir, no existe una categoría “robo más hurto”, como señaló Muñoz.

¿Cuáles son los delitos más denunciados en Miraflores?

De acuerdo con información del Sidpol, procesada por e l Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior , entre enero y agosto de 2026 se registraron en Miraflores 1.685 denuncias por hurto, la cifra más alta entre los distintos subtipos delictivos.

En segundo lugar aparecen los delitos informáticos contra el patrimonio, con 737 denuncias, seguidos por los casos de violencia contra la mujer y grupos vulnerables, con 426. El robo, en cambio, aparece en cuarto lugar, con 326 denuncias.

La información corresponde a denuncias registradas en el Sistema de Denuncias Policiales de la Policía Nacional y se encuentra actualizada al 31 de agosto de 2026, según precisa el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.

Delitos más frecuentes en Miraflores.

Robo y hurto se registran por separado

Aunque ambos son delitos contra el patrimonio, el Sidpol contabiliza robo y hurto como subtipos delictivos distintos. Por ello, sumarlos para determinar cuál es el delito más frecuente alteraría la clasificación utilizada en la estadística oficial. Sin embargo, si se sumaran robos y hurtos en una sola categoría –lo que no hace el sistema de Sidpol–, sí sería la principal causa de delitos en Miraflores.

Pero entre ambas categorías aparecen otros dos tipos de delitos con una mayor cantidad de denuncias que el robo: los delitos informáticos contra el patrimonio y la violencia contra la mujer y grupos vulnerables.

Existe, además, una precisión necesaria. Los registros del Sidpol contabilizan denuncias recibidas por la Policía Nacional, por lo que permiten establecer cuáles son los delitos más denunciados en el distrito, pero no necesariamente la totalidad de delitos ocurridos en Miraflores durante ese periodo.

PerúCheck consultó a Jorge Muñoz

PerúCheck se comunicó con Jorge Muñoz para conocer el sustento de su afirmación. Hasta el cierre de esta verificación, el virtual alcalde no respondió a las consultas.

Conclusión

La afirmación de Jorge Muñoz, virtual alcalde de Miraflores, acierta al identificar al hurto como la modalidad que encabeza los registros policiales del distrito. Sin embargo, lo agrupa con el robo, pese a que la estadística oficial los contabiliza por separado y este último ocupa el cuarto lugar, detrás de los delitos informáticos contra el patrimonio y la violencia contra la mujer y grupos vulnerables. Por estos motivos, PerúCheck califica la afirmación de Muñoz como imprecisa.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.