Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Conductor de 37 años muere tras despiste y caída de camión a quebrada en la vía Arequipa-Puno

La víctima, identificada como Saúl Durand Calderón (37), transportaba troncos de madera cuando su camión sufrió un despiste y terminó impactando contra una quebrada. La PNP ya investiga el caso.

Accidente de tránsito en la vía Arequipa-Puno
Accidente de tránsito en la vía Arequipa-PunoFoto: Difusión
Por
google iconLa República en Google

Un fatal accidente de tránsito se registró cerca del puente Sumbay, en la vía Arequipa-Puno-Apurímac, luego de que un conductor sufriera un despiste con su camión de carga pesada y terminara en una quebrada. Según fuentes cercanas a La República, el fallecido fue identificado como Saúl Durand Calderón, de 37 años, natural de Callería, Ucayali.

La alerta sobre el accidente se recibió alrededor de las 2.00 p. m. del domingo 4 de octubre. Tras conocer el hecho, agentes de la comisaría de Imata se desplazaron hasta la zona y llegaron al kilómetro 121+900, donde ubicaron el lugar del siniestro. Los policías realizaron labores de búsqueda en el área afectada y, tras recorrer el terreno, lograron ubicar el cuerpo del conductor entre la zona de impacto y la pendiente.

Video destacado

LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

Durante las diligencias, los agentes determinaron que un tramo de la barra de protección (guardavía) había sido impactado y destruido. A unos 25 metros de la carretera encontraron el cuerpo sin vida de Saúl Durand Calderón. Luego ampliaron la búsqueda hacia una pequeña quebrada ubicada aproximadamente a 70 metros de la vía, donde finalmente localizaron el vehículo siniestrado.

Puedes ver

Dentista muere tras ser atropellado por camioneta que terminó contra condominio de San Miguel

lr.pe

Conductor transportaba troncos de madera

El vehículo siniestrado era un camión rojo de categoría N3 y de placa A0G-899 que llevaba un semirremolque de matrícula B2G-977. La unidad transportaba troncos de madera, los cuales quedaron esparcidos por la pendiente tras la volcadura.

El caso aún está en investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades que correspondan.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Muere investigadora de laboratorio antipeste en Rusia y decenas quedan en cuarentena: ¿qué se sabe de la infección "desconocida"?

Conductor de 37 años muere tras despiste y caída de camión a quebrada en la vía Arequipa-Puno

Últimos resultados ONPE EN VIVO: conoce quiénes lideran las elecciones regionales y municipales 2026

Sociedad

¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Cusco: reanudan operaciones en vía Ollantaytambo – Machu Picchu tras superar avería de trenes

Elecciones regionales quedan marcadas por la violencia: un muerto y enfrentamientos en todo el país

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Últimos resultados ONPE EN VIVO: conoce quiénes lideran las elecciones regionales y municipales 2026

Arequipa: votos blancos y nulos ganan a único candidato que postulaba para ser alcalde de Lari

Muere en Venezuela mujer implicada en crimen de “China Polo”