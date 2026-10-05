Conductor de 37 años muere tras despiste y caída de camión a quebrada en la vía Arequipa-Puno

Un fatal accidente de tránsito se registró cerca del puente Sumbay, en la vía Arequipa-Puno-Apurímac, luego de que un conductor sufriera un despiste con su camión de carga pesada y terminara en una quebrada. Según fuentes cercanas a La República, el fallecido fue identificado como Saúl Durand Calderón, de 37 años, natural de Callería, Ucayali.

La alerta sobre el accidente se recibió alrededor de las 2.00 p. m. del domingo 4 de octubre. Tras conocer el hecho, agentes de la comisaría de Imata se desplazaron hasta la zona y llegaron al kilómetro 121+900, donde ubicaron el lugar del siniestro. Los policías realizaron labores de búsqueda en el área afectada y, tras recorrer el terreno, lograron ubicar el cuerpo del conductor entre la zona de impacto y la pendiente.

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Durante las diligencias, los agentes determinaron que un tramo de la barra de protección (guardavía) había sido impactado y destruido. A unos 25 metros de la carretera encontraron el cuerpo sin vida de Saúl Durand Calderón. Luego ampliaron la búsqueda hacia una pequeña quebrada ubicada aproximadamente a 70 metros de la vía, donde finalmente localizaron el vehículo siniestrado.

Conductor transportaba troncos de madera

El vehículo siniestrado era un camión rojo de categoría N3 y de placa A0G-899 que llevaba un semirremolque de matrícula B2G-977. La unidad transportaba troncos de madera, los cuales quedaron esparcidos por la pendiente tras la volcadura.

El caso aún está en investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades que correspondan.