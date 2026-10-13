Papa León XIV: ¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar? La enfermedad la cual padece el sumo pontífice

Los médicos explicaron que el adenocarcinoma pulmonar representa el 40% de los tumores malignos de pulmón y puede afectar tanto a fumadores como a no fumadores.

Los médicos explicaron que el adenocarcinoma pulmonar representa el 40% de los tumores malignos de pulmón y puede afectar tanto a fumadores como a no fumadores. Foto: Andina/difusión/Composición LR

El papa León XIV fue sometido a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó el lóbulo inferior derecho del pulmón, luego de que los exámenes médicos previos apuntaran a un adenocarcinoma pulmonar. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el análisis del tejido durante la operación confirmó la presencia de este tipo de cáncer, por lo que el procedimiento se realizó con el objetivo de retirar la zona afectada.

La noticia puso en contexto una enfermedad que representa aproximadamente el 40% de los tumores malignos de pulmón y que puede desarrollarse tanto en personas fumadoras como en quienes nunca han consumido tabaco. De acuerdo con referencias médicas del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el adenocarcinoma pulmonar pertenece al grupo de los cánceres de pulmón de células no pequeñas y, en sus primeras etapas, puede no presentar síntomas evidentes.

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¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar y cuáles son los síntomas de este tipo de cáncer?

El adenocarcinoma pulmonar se origina en las células glandulares del tejido respiratorio y suele localizarse en las zonas periféricas del pulmón. Según la clasificación elaborada por la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC), la Sociedad Torácica Estadounidense (ATS) y la Sociedad Respiratoria Europea (ERS), es el subtipo más frecuente de cáncer pulmonar y también el que aparece con mayor frecuencia entre personas que nunca han fumado.

Entre los factores asociados a su desarrollo se encuentran el tabaquismo, la exposición al radón, el contacto con asbesto, la contaminación ambiental y la predisposición genética. No obstante, la presencia de uno o varios de estos factores no confirma que una persona padezca la enfermedad. En algunos casos, el tumor se detecta de manera incidental cuando una prueba de imagen identifica un nódulo pulmonar.

Los síntomas pueden incluir tos persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho que aumenta con la respiración, tos con sangre, pérdida involuntaria de peso, fatiga y disminución del apetito. Estas manifestaciones también pueden estar relacionadas con otras enfermedades, por lo que la evaluación clínica y las pruebas específicas son necesarias para determinar la causa.

¿Cómo se diagnostica el adenocarcinoma pulmonar y qué tratamientos existen según su etapa?

El diagnóstico se confirma mediante una biopsia y el análisis histopatológico del tejido. También pueden utilizarse marcadores como TTF-1 y napsina A para ayudar a identificar el tipo de tumor. Las recomendaciones de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) y de la Red Nacional Integral del Cáncer (NCCN) contemplan la evaluación de alteraciones moleculares que pueden orientar la elección del tratamiento.

El tratamiento depende de la etapa en la que se encuentre la enfermedad y de las condiciones clínicas de cada paciente. En fases iniciales, la cirugía puede permitir retirar el tumor, mediante procedimientos como la lobectomía. En etapas localmente avanzadas, el abordaje puede combinar quimioterapia, radioterapia, cirugía e inmunoterapia. En casos avanzados, las opciones pueden incluir terapias dirigidas, inmunoterapia o quimioterapia basada en platino.

En el caso del papa León XIV, la Oficina de Prensa de la Santa Sede señaló que la intervención se realizó mediante una técnica asistida por video y que el análisis intraoperatorio confirmó el diagnóstico sospechado antes de la cirugía.