¿Cómo saber la fecha de nacimiento de una persona con su DNI?

Saber la fecha de nacimiento de un individuo resulta valioso en diversas situaciones, que van desde gestiones legales hasta la confirmación de identidades. En esta nota, te mostramos cómo acceder a este dato utilizando únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona interesada. Este documento es fundamental, ya que contiene dicha información. También te proporcionaremos detalles relevantes sobre otros elementos esenciales del procedimiento.

¿Cómo consultar Fecha de Nacimiento con DNI en el Sistema Integral de Salud (SIS)?

El Sistema Integral de Salud (SIS) es un programa del Ministerio de Salud que proporciona cobertura médica a quienes no tienen un seguro social o privado. Si la persona que te interesa se encuentra afiliada al SIS, puedes conocer su fecha de nacimiento siguiendo estos pasos:

Visita el portal del SIS a través de este ENLACE.

a través de este ENLACE. En el apartado "Buscar por", selecciona "Tipo de documento".

Ingresa el número de DNI .

. Escribe el código de la imagen que aparece.

Haz clic en "Consultar".

En la pantalla aparecerán los datos personales del afiliado, incluida su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber la Fecha de Nacimiento en el Sistema Privado de Pensiones (SPP)?

El Sistema Privado de Pensiones (SPP) abarca las entidades encargadas de administrar los fondos previsionales de los trabajadores que están afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Si deseas conocer la fecha de nacimiento de una persona afiliada a una AFP, puedes acceder a esta información a través de la base de datos del SPP, gestionada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Para ello, sigue estos sencillos pasos:

Ingresa al sitio web de la SBS a través de este LINK.

a través de este LINK. Selecciona "Documento de Identidad" en el campo "Búsqueda por"

Introduce el número de DNI correspondiente

Haz clic en el ícono de la lupa.

De esta manera, se abrirá una ventana que mostrará la fecha de nacimiento del afiliado.

¿Cómo consulta la fecha de nacimiento de una persona vía Reniec?

La opción más conveniente para obtener el Certificado de Inscripción (C4) es a través del portal web del Reniec. Este documento proporciona datos esenciales del DNI, como la fecha de nacimiento, y su obtención es sencilla mediante un celular o computadora. A continuación, se detallan los pasos a seguir:

Accede al sitio oficial de Reniec .

. Luego, elige la opción 'Emitir Certificado de Inscripción C4'

Acepta los términos y condiciones del servicio.

A continuación, introduce tu número de DNI y fecha de nacimiento cuando el sistema lo requiera.

y fecha de nacimiento cuando el sistema lo requiera. Procede a validar tu identidad.

El sistema generará un código QR que deberás escanear con la aplicación ID PERÚ en tu celular.

Verifica tu rostro para asegurar la autenticidad de la solicitud.

Una vez completados estos pasos, podrás realizar el pago de S/ 4.50 por el certificado, ya sea de forma presencial o virtual. Finalmente, tendrás la posibilidad de generar el Certificado de Inscripción y acceder a la información necesaria, que incluye la fecha de nacimiento.

¿Qué es el Certificado de Inscripción (C4)?

El Certificado de Inscripción C4 se presenta como un documento que proporciona datos esenciales sobre el Documento Nacional de Identidad (DNI) de un individuo, incluyendo su nombre completo, número de identificación y fecha de nacimiento. Este certificado resulta particularmente valioso en casos de pérdida del DNI, ya que actúa como un recurso provisional mientras se gestiona la emisión de un nuevo documento.

Es importante señalar que el C4 no sustituye al DNI y su solicitud está restringida a personas mayores de edad. Asimismo, a pesar de su utilidad, el C4 carece de información como la fecha de emisión del DNI y otros detalles específicos, lo que responde a consideraciones de seguridad. No obstante, este certificado se erige como una opción confiable para acceder a información básica de identificación en situaciones donde el documento original no está disponible.

¿Qué datos contiene el DNI?

