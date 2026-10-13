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Sociedad

Contraloría alerta que entidades públicas deben S/ 587 millones a EsSalud y la ONP: ¿cuáles son las más morosas?

Chiclayo, Breña y Surquillo son algunas de las municipalidades con mayores deudas coactivas. La Victoria lidera las obligaciones con la ONP, sumando S/33,2 millones, según datos oficiales.

Entre las entidades con mayores deudas figuran la Municipalidad Provincial de Chiclayo (Lambayeque), con más de S/ 32.0 millones pendientes con EsSalud.
Entre las entidades con mayores deudas figuran la Municipalidad Provincial de Chiclayo (Lambayeque), con más de S/ 32.0 millones pendientes con EsSalud. | Composición LR
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La Contraloría General de la República alertó que 337 entidades públicas mantienen deudas por S/587,4 millones correspondientes a aportaciones impagas al Seguro Social de Salud (EsSalud) y retenciones pendientes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). La situación pone en riesgo los recursos públicos y los derechos de los trabajadores a recibir atención médica y acceder a sus futuras pensiones.

De acuerdo con la información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), al 26 de setiembre de 2026, un total de 221 entidades públicas acumulaban deudas por S/297,6 millones con EsSalud, mientras que otras 271 registraban obligaciones pendientes por S/289,8 millones con la ONP. Algunas de estas deudas se arrastran desde hace más de 30 años.

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Las obligaciones identificadas superan los S/50.000 por entidad y se encuentran en cobranza coactiva, procedimiento que permite exigir legalmente el pago y aplicar medidas para recuperar los montos adeudados.

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¿Qué municipalidades deben más dinero a EsSalud?

La Municipalidad Provincial de Chiclayo, en Lambayeque, encabeza la lista de entidades con mayor deuda coactiva con EsSalud, con S/32 millones. Le sigue la Municipalidad Distrital de Breña, en Lima, que registra obligaciones por S/25,6 millones.

En tercer lugar figura la Municipalidad Distrital de Surquillo, con S/18,6 millones, seguida de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, en el Callao, con S/16,3 millones.

La lista también incluye a la Municipalidad Provincial de Talara, en Piura, con S/14 millones, y a la Municipalidad Distrital de La Victoria, en Lima, con S/13,9 millones.

Otras entidades con importantes obligaciones pendientes son las municipalidades de San Juan de Miraflores, con S/12,2 millones; José Leonardo Ortiz, en Lambayeque, con S/9,6 millones; y San Miguel, con S/9,5 millones. Asimismo, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 03, en Lima, registra una deuda superior a S/9 millones.

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La Victoria y Breña lideran las deudas con la ONP

En el caso de las obligaciones previsionales, la Municipalidad Distrital de La Victoria ocupa el primer lugar, con una deuda de S/33,2 millones con la ONP. En segundo puesto se encuentra la Municipalidad Distrital de Breña, con S/27,8 millones.

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 04 registra una deuda de S/18,1 millones, mientras que la Municipalidad Provincial de Chiclayo acumula S/17,8 millones.

También aparecen la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, con S/11,5 millones; la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, con S/10,2 millones; y la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, con S/9,4 millones.

Completan la lista la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, con S/8,5 millones; la Municipalidad Distrital de San Miguel, con S/8,5 millones; y la UGEL San Román, en Puno, con S/7,3 millones.

Contraloría advierte riesgos para los trabajadores

La Contraloría advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones puede incrementar las deudas debido a la acumulación de intereses, costas y gastos. Además, los montos pendientes podrían comprometer la disponibilidad presupuestaria de las entidades públicas.

El organismo de control también alertó sobre las consecuencias para los trabajadores. Las deudas con la ONP pueden poner en riesgo sus derechos previsionales, mientras que las obligaciones pendientes con EsSalud podrían generar eventuales restricciones en la cobertura de salud.

Ante esta situación, la Contraloría emitió 492 informes de orientación de oficio dirigidos a entidades públicas de todo el país. El objetivo es comunicar los riesgos detectados y promover que las instituciones adopten las medidas necesarias para regularizar sus obligaciones.

La ciudadanía puede consultar estos documentos mediante el Buscador de Informes de Control de la Contraloría General de la República.

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