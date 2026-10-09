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Sociedad

Contraloría advierte demoras en plan millonario para proteger carreteras ante El Niño 2026-2027

El informe detalla que Provías Nacional no contaba con los requerimientos técnicos necesarios, limitando el tiempo para proteger carreteras cruciales ante emergencias climáticas.

La situación reduce el tiempo disponible para implementar las medidas de preparación y respuesta.
La situación reduce el tiempo disponible para implementar las medidas de preparación y respuesta. | Composición LRContraloría
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La Contraloría General de la República advirtió retrasos y deficiencias en la implementación del plan de preparación y respuesta de Provías Nacional ante el Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027. La demora en las contrataciones y los cambios en las intervenciones previstas podrían reducir el tiempo disponible para proteger la red vial nacional frente a posibles emergencias climáticas.

Según el Informe de Orientación de Oficio n.° 018-2026-OCI/0661-SOO, elaborado tras una evaluación realizada entre el 14 y el 21 de septiembre de 2026, la entidad todavía no contaba con los requerimientos ni las especificaciones técnicas necesarias para iniciar las contrataciones correspondientes al plan financiado con recursos de hasta S/ 205 millones.

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La Contraloría advirtió que esta situación podría afectar la transitabilidad de las carreteras nacionales no concesionadas y dificultar el acceso de la población a servicios esenciales, especialmente durante el periodo de mayor riesgo asociado al fenómeno climático.

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Provías Nacional no tenía listos los requerimientos para las contrataciones

El informe señala que Provías Nacional aprobó el Plan de Acciones ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño 2026-2027 por un monto de S/818 millones 895.979 el 31 de julio de 2026, cinco meses después de emitida la alerta oficial por el FEN.

Posteriormente, se autorizó una transferencia de hasta S/205 millones 263.400 para financiar las intervenciones previstas. Sin embargo, durante la evaluación de control, la Contraloría identificó que aún no se habían preparado los requerimientos ni las especificaciones técnicas necesarias para iniciar los procesos de contratación.

Esta demora resulta relevante porque, de acuerdo con el informe, el periodo de mayor riesgo se concentra entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Por ello, el retraso en las adquisiciones y los trabajos de prevención podría reducir el margen de tiempo para ejecutar las medidas contempladas en el plan.

La entidad de control advirtió que las brechas identificadas requieren acciones preventivas o correctivas para evitar que las intervenciones pierdan oportunidad frente a posibles emergencias.

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Cambios en la compra y reparación de puentes

La Contraloría también identificó diferencias entre las intervenciones contempladas inicialmente en el plan y las que posteriormente fueron priorizadas por Provías Nacional.

Uno de los principales cambios corresponde a los puentes modulares. Inicialmente, el plan contemplaba la adquisición de 20 estructuras y la rehabilitación de otros 27 puentes. Sin embargo, posteriormente se priorizó la compra de 57 puentes modulares y la reparación de 11 estructuras.

El informe también señala diferencias entre los recursos previstos inicialmente y las necesidades operativas sustentadas con posterioridad.

Según la Contraloría, estas variaciones están relacionadas con dificultades en la determinación, consolidación y priorización de las necesidades operativas. Estas brechas podrían afectar la capacidad de respuesta de Provías Nacional ante las emergencias asociadas al Fenómeno El Niño.

¿Qué recomendó la Contraloría a Provías Nacional?

Ante las situaciones adversas identificadas, la Contraloría recomendó al titular de Provías Nacional disponer las acciones preventivas o correctivas necesarias para garantizar la continuidad y el cumplimiento de los objetivos del plan para el periodo 2026-2027.

Asimismo, solicitó que la entidad comunique al Órgano de Control Institucional las medidas adoptadas o previstas para atender las observaciones, junto con la documentación que sustente dichas acciones.

El objetivo es asegurar que las intervenciones se ejecuten oportunamente para reducir los riesgos sobre la red vial nacional no concesionada y mantener la conectividad de las poblaciones que podrían verse afectadas por las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno El Niño.

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