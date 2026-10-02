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Aumento del sueldo mínimo impacta en la ONP: pasos para pagar tu nueva cuota de S/160 como independiente

Los afiliados podrán pagar la nueva cuota de forma digital o presencial en bancos. Estas contribuciones les ayudarán a acceder a su futura pensión y cobertura de salud.

La ONP recordó que estos aportes son fundamentales para construir una pensión y acceder a protección previsional.
La ONP recordó que estos aportes son fundamentales para construir una pensión y acceder a protección previsional.Foto: Andina/Composición LR
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Los trabajadores independientes afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) deberán considerar un nuevo aporte previsional mínimo de S/160 desde octubre de 2026, luego del incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV). La actualización fue comunicada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y se aplica a los aportes correspondientes a partir de este mes.

El monto mínimo está vinculado a la RMV vigente, debido a que los afiliados al SNP aportan el 13% de su ingreso mensual declarado y la contribución no puede ser inferior a una remuneración mínima. Actualmente, 22.239 trabajadores independientes realizan directamente sus aportes al sistema para acceder a una futura pensión y a la cobertura prevista por el SNP.

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Aporte a la ONP sube a S/160 desde octubre: ¿a quiénes alcanza?

El nuevo monto corresponde a los aportes del periodo octubre de 2026 en adelante. La ONP precisó que la contribución de cada afiliado se calcula sobre su ingreso mensual declarado, pero existe un piso que debe respetarse en función de la RMV.

Por ejemplo, el aporte mínimo correspondiente a octubre será de S/160. Sin embargo, el afiliado no debe realizar necesariamente el pago durante ese mismo mes, ya que la fecha de vencimiento se determina de acuerdo con el periodo al que corresponde la contribución. Para el aporte de octubre de 2026, el plazo llega hasta el 30 de noviembre.

La modificación deriva del incremento de la RMV oficializado mediante el Decreto Supremo 015-2026-TR. De esta manera, la actualización del aporte mínimo al SNP comenzó a regir desde el mismo mes en que entró en aplicación el nuevo valor de la remuneración mínima.

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Fecha límite y canales disponibles para pagar la nueva cuota

Los afiliados pueden realizar sus pagos durante las 24 horas mediante canales digitales. Entre las alternativas figuran la billetera electrónica Interbank Negocios y los canales virtuales de Interbank. También está disponible la plataforma de pago Operaciones en Línea de la Sunat, para la cual no es necesario contar con clave SOL.

El trámite también puede hacerse presencialmente. En los agentes Interbank se debe utilizar el código de servicio 0600203, junto con el número de documento de identidad del afiliado y el monto correspondiente. En el Banco de la Nación, el pago se efectúa en ventanilla proporcionando el documento de identidad, el periodo y el monto a cancelar.

La ONP señala que estos aportes permiten a los trabajadores independientes construir una pensión y acceder a protección previsional. Ante determinadas contingencias, como un accidente que impida continuar trabajando, el afiliado puede solicitar una pensión y cobertura de salud si cumple las condiciones establecidas. En caso de fallecimiento, sus familiares pueden acceder a prestaciones de viudez, orfandad o ascendencia, según corresponda.

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