Los científicos estiman cuándo empezaría la próxima era glacial, pero el calentamiento global podría retrasarla Stephen Barker, de la Universidad de Cardiff, indicó que las emisiones de CO₂ han desviado el clima de su curso natural, complicando la glaciación futura y reafirmando la predictibilidad de los ciclos climáticos.

El estudio también revela que los ciclos naturales de cambio climático son predecibles, resaltando la influencia de los ciclos de Milankovitch en las fluctuaciones climáticas de la Tierra.

El estudio también revela que los ciclos naturales de cambio climático son predecibles, resaltando la influencia de los ciclos de Milankovitch en las fluctuaciones climáticas de la Tierra. Ilustración LR/Science

Un análisis en Science indica que la Tierra comenzaría una nueva edad de hielo dentro de 10.000 años con parámetros orbitales estables, tras concluir el Holoceno y sus fases templadas. "El patrón que encontramos es tan reproducible que pudimos predecir con precisión cuándo ocurriría cada período interglacial del último millón de años y cuánto duraría", declaró Stephen Barker, integrante de la Universidad de Cardiff.

Pese a ese pronóstico, el autor advirtió que dicha glaciación podría lucir "muy improbable", dado que "las emisiones humanas de dióxido de carbono a la atmósfera ya han desviado el clima de su curso natural, con impactos a largo plazo en el futuro". Asimismo, Barker sostuvo que "esto es importante porque confirma que los ciclos atmosféricos de cambio climático que observamos en la Tierra durante decenas de miles de años son en gran medida predecibles y no aleatorios ni caóticos".

¿Qué revelan los ciclos de Milankovitch sobre la próxima era glacial?

El equipo investigador analizó un archivo de cerca de un millón de años que reconstruye la extensión de las masas glaciares en el hemisferio norte y la temperatura del fondo marino, para contrastar esas fluctuaciones con los ciclos de Milankovitch propuestos por Milutin Milankovitch. Estas variaciones astronómicas regulan la oblicuidad (entre 22,1 y 24,5 grados cada 40.000 años), la precesión del eje de rotación (un giro circular cercano a los 21 000 años, similar al tambaleo de una peonza) y la excentricidad o elongación de la trayectoria terrestre alrededor del sol (repetida cada 100 000 y 400 000 años).

Los autores comprobaron que la inclinación axial pesa más al iniciar las fases frías, mientras que el desplazamiento gradual de la orientación polar cobra mayor relevancia al arrancar el deshielo. "Nos sorprendió encontrar una huella tan clara de los distintos parámetros orbitales en el registro climático", afirmó Barker en declaraciones difundidas por University College London.

A lo largo de su historia, el planeta alternó etapas cálidas y frías, interglaciales y glaciaciones, mediante mecanismos naturales distintos del calentamiento global antropogénico actual. Hoy el verano austral coincide con la cercanía máxima al astro rey y el boreal con el alejamiento máximo, pero en el porvenir esa correspondencia estacional se invertirá a causa de los cambios orbitales.

¿Detuvo el calentamiento global una nueva era glacial hace apenas 2.000 años?

Un estudio en Science de octubre de 2026 muestra que la capa de hielo de Barnes, vestigio de la Hoja de Hielo Laurentide en el Ártico canadiense y Nunavut, reanudó su expansión hace 2.000 años mediante vegetación fechada con radiocarbono, un avance que habría tomado 30.000 años. Nicolás Young, del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Columbia Climate School, señaló que "la próxima glaciación estaba a punto de ocurrir y, sin embargo, se detuvo" tras el repunte térmico estival de 1960.

A la par, el informe de octubre de 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que el planeta rebasará pronto los 1,5 °C preindustriales, con un pico de 1,7 a 1,8 °C a mediados de siglo en el escenario de menor sobrepaso. Inger Andersen, Directora Ejecutiva del PNUMA, afirmó que no habrá buenos resultados si nos mantenemos por encima de esa cifra y llamó a reducir emisiones de CO₂ y metano, impulsar la adaptación y aplicar captura de carbono.

Para regresar a 1,5 °C o menos hacia 2100, el escenario analizado requiere recortes profundos de emisiones y remoción atmosférica de CO₂ para lograr una probabilidad cercana al 50%. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que "el calor abrasador de este verano, los incendios forestales devastadores y las inundaciones mortales son una advertencia de lo que nos espera" y exigió un "exceso de ambición".