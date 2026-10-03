Contraloría detecta deficiencias y riesgos en cuatro puentes de la Panamericana Norte: ¿cuáles son?

La Contraloría General de la República detectó deficiencias y riesgos en cuatro puentes que forman parte de la Panamericana Norte. Las condiciones fueron observadas durante un reciente operativo multisectorial, presidido por el contralor general, César Aguilar Surichaqui.

Por la importancia de las estructuras para la transitabilidad y seguridad vial, estas se encuentran bajo la administración del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), entidad responsable de su mantenimiento, conservación y señalización.

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¿Cuáles son los cuatro puentes en riesgo de la Panamericana Norte?

Según la Contraloría, uno de ellos es el puente Coishco, ubicado en el kilómetro 433+660 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Coishco, provincia del Santa, región Áncash. En este punto se verificó desgaste y oxidación en elementos metálicos, así como pernos de fijación desajustados y fuera de eje.

En el puente Santa, que se encuentra sobre el río Santa, en el límite entre las regiones de Áncash y La Libertad, la entidad observó fisuras en las barandas, cuya altura resulta insuficiente. Además, detectó lloraderos obstruidos que podrían generar daños debido a la acumulación de agua.

La lista la completan los puentes Lacramarca y Jorge Chávez, ubicados en la avenida José Gálvez - Chimbote, donde se identificaron desprendimientos del concreto de recubrimiento en barandas y muros, acero de refuerzo expuesto y en proceso de oxidación y corrosión, así como ausencia de señalización preventiva que advierta la existencia de los puentes en ambos accesos, entre otras situaciones.

Paralización del servicio de protección en riberas

En otro momento, los auditores de la Contraloría constataron la paralización, desde marzo de 2026, del servicio de protección en riberas del río Lacramarca vulnerables ante peligros de inundación en 58 comunidades de los distritos de Macate, Cáceres del Perú y Chimbote, ejecutado por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

No obstante, se advirtió que actualmente se viene ejecutando obras provisionales, en el marco de un convenio suscrito entre la ANIN y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La obra cuenta con un presupuesto incrementado de S/463.027.896 a S/767.210.374.

La Contraloría informó que su operativo de control multisectorial se realizó del 30 de septiembre al 1 de octubre, y se desplegaron 28 equipos de auditores en los distritos de Chimbote, Coishco, Santa, Nuevo Chimbote y Casma. Los resultados de la intervención se publicarán en informes de control en los próximos días y la ciudadanía podrá acceder a ellos a través del Buscador de Informes del organismo.