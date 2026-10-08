Premio Nobel de Literatura 2026: la escritora canadiense Anne Carson

Una lectora observa los libros de la escritora canadiense Anne Carson expuestos en el stand de la editorial S. Fischer durante la 78.ª Feria del Libro de Fráncfort. Foto: AFP.

Una lectora observa los libros de la escritora canadiense Anne Carson expuestos en el stand de la editorial S. Fischer durante la 78.ª Feria del Libro de Fráncfort. Foto: AFP.

La escritora canadiense Anne Carson es la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026. La Academia Sueca le otorgó este galardón en razón de su "obra audaz e ingeniosa que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", dijo Ingrid Carlberg, secretaria permanente de la institución.

"No tuvimos mucho tiempo para hablar. Lo único que tuvo tiempo de decirme es que, por el momento, está en Islandia, donde escucha el viento. La tomó por sorpresa, pero se puso muy contenta. Pude notarlo en su voz", añadió Carlberg.

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Para los amantes de la literatura, y en especial de la poesía, se trata de una buena/feliz noticia.

Carson llevaba años siendo mencionada para ganar el Premio Nobel de Literatura. Es la segunda poeta en obtener este reconocimiento desde 2018 (año en que los suecos decidieron curarse en salud a causa de un escándalo (que ya hemos detallado) que puso en entredicho la transparencia del Nobel de Literatura) luego de Louise Glück (Premio Nobel de Literatura 2020).

En nuestra nota 'Candidatos al Premio Nobel de Literatura', consignamos a la poeta como una de las favoritas de la actual edición. La poesía de Carson, en esencia, transita por tópicos como el erotismo, el deseo, la tradición grecolatina, la memoria personal y el duelo mediante un discurso pautado por la transparencia y la fragmentación.

De sus libros, sugerimos dos: Autobiografía de Rojo (1998), novela en verso en donde reinterpreta los fragmentos de la Gerioneida del poeta griego Estesícoro. En este proyecto, en el que brilla la fusión de los géneros, Carson nos cuenta la historia de un adolescente que vive en la época actual y se enamora de Heracles. Este libro, por cierto, fue el que la llevó al reconocimiento mundial. Y el otro: La belleza del marido (2000), ensayo en clave de poesía en donde Carson explora el tema de la mentira y la infidelidad en el matrimonio. El título parte de la frase 'La belleza es verdad' del poema 'Oda a una urna griega' (1819) de John Keats. Además, cada uno de los 29 textos que lo componen viene encabezado por un epígrafe de Keats.

Por lo dicho, podemos ver que en ambos títulos está presente la tradición clásica. Carson es asimismo doctora en literatura clásica y, en este ejercicio, publicó en 2002 If Not Winter (Si no, el invierno), en donde recopila y traduce los poemas supervivientes de la poeta griega Safo. Vale indicar que este es el libro que hemos estado releyendo/revisando en estos últimos días a medida que se acercaba el anuncio de la Academia Sueca.

Carson es una poeta ecléctica, diríamos que de nicho. Pero eso no debe significar ningún problema para leerla. En realidad, toda la poesía es de nicho. Pero que la Academia Sueca se haya fijado en ella para esta edición obedece, más allá de haber llevado el híbrido como pocos en la tradición literaria, a que su poesía es una invitación al reconocimiento íntimo de las personas, con mayor razón en un contexto pautado por la mezquindad, la traición de los valores y el vale todo como modo de realización.

Estamos ante un gran Premio Nobel de Literatura. Y dato a subrayar: Anne Carson es el reflejo de su poesía. Como persona es coherente. No es una farsante. Ella es el mejor ejemplo de que no se puede ser poeta si se es farsante.

Uno de sus poemas más conocidos es 'O Small Sad Ecstasy of Love' ('O pequeño triste éxtasis de amor'). Es un poema que publicó en 2020 en la serie 'Poem-a-Day' de la Academy of American Poets. Lo consignamos, como para despertar interés en quienes aún no la leen:

“Me gusta estar contigo toda la noche con los ojos cerrados.

¡Qué suerte, aquí estás

viniendo

entre las estrellas!

Hice un viaje por carretera

por mi mente y mi corazón

y

ahí estabas

de rodillas en la cuneta

con tu pequeña caja de herramientas

arreglando algo.

Dame un mundo, te has llevado el mundo que yo era”.