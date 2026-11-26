¡De Nueva York a Lima! ‘The Last Five Years’, obra ganadora de los premios Drama Desk, llega al Perú El musical de Jason Robert Brown se presentará en el Teatro Ricardo Blume, en su idioma original, con música en vivo y un equipo artístico que reúne talento peruano y estadounidense.

El teatro musical en Perú presenta ‘The Last Five Years’, una obra de Jason Robert Brown, del 3 al 10 de diciembre en el Teatro Ricardo Blume.

El teatro musical en Perú presenta ‘The Last Five Years’, una obra de Jason Robert Brown, del 3 al 10 de diciembre en el Teatro Ricardo Blume. Foto: difusión.

El teatro musical en el Perú suma una nueva propuesta a su cartelera. Luego de llevar a escena 'Tick, Tick… Boom!' en marzo de este año, KS Productions Perú, liderada por Kara Seigal, presenta su segunda producción: 'The Last Five Years', una de las piezas más reconocidas del teatro musical contemporáneo estadounidense. El espectáculo se desarrollará íntegramente en inglés, con subtítulos en español y acompañamiento de una banda en vivo.

Bajo la dirección de Sarah Crane, el montaje reúne a la actriz estadounidense English Bernhardt y a los artistas peruanos Ítalo Maldonado, Pamela Valdivia y Diego Urcia. Bernhardt y Valdivia interpretarán a Cathy, mientras que Maldonado y Urcia asumirán el papel de Jamie. 'The Last Five Years' ofrecerá funciones del 3 al 10 de diciembre en el Teatro Ricardo Blume. Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketmaster.

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Dirigida por Sarah Crane, la producción cuenta con la participación de English Bernhardt, Ítalo Maldonado, Pamela Valdivia y Diego Urcia.

'The Last Five Years' apuesta por el teatro musical internacional

Creada por Jason Robert Brown, la obra recibió en 2002 dos premios Drama Desk por mejor música y mejores letras. Su trayectoria incluye presentaciones en distintos países, una adaptación cinematográfica y su llegada a Broadway en 2025, con Nick Jonas y Adrienne Warren en los papeles principales. La historia retrata cinco años de la relación entre Jamie, un joven escritor, y Cathy, una actriz que aspira a consolidarse profesionalmente.

Una de las particularidades del musical es su estructura narrativa, pues los protagonistas relatan sus experiencias desde perspectivas temporales opuestas. Mientras Jamie reconstruye la historia desde el inicio del romance, Cathy parte del momento de la ruptura. La propuesta aborda temas como las aspiraciones profesionales, las expectativas individuales y las dificultades que enfrentan las parejas al intentar construir un proyecto de vida compartido.

La producción forma parte de una iniciativa impulsada por Kara Seigal, estadounidense radicada en el Perú y formada en la Universidad de Nueva York y en la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Harvard. En 2019, fundó Spotlight Perú Performing Arts, organización dedicada a la enseñanza del teatro musical en inglés, que fomenta el desarrollo artístico, lingüístico y personal de niños y jóvenes mediante programas de formación e intercambio cultural.